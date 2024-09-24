Как приручить смартфон: северяне старшего поколения прошли курс цифровой грамотности

Компании «АтомЭнергоСбыт», «Сбер» и Многофункциональный центр Мурманской области разработали и организовали для граждан старшего поколения образовательный курс по повышению цифровой грамотности. Обучение организовано на базе центра обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Преподавателями курса стали специалисты филиала, представители мурманского отделения «Сбера» и сотрудники регионального МФЦ.

Задача курса – обучение людей старшего возраста навыкам пользования смартфоном и интернетом. Обучающий курс проходил в четыре этапа и охватил такие темы, как работа с Интернетом, использование мобильных приложений для решения регулярных рутинных задач, в том числе по оплате коммунальных услуг, а также работа с онлайн-банками и порталом «Госуслуги». Отдельной темой подробно рассмотрены правила безопасного поведения в цифровой реальности.

«Сегодня многие вопросы можно решить через электронные сервисы. Молодежь активно их использует, но людей «серебряного» возраста необходимо больше вовлекать в эти процессы. Новые навыки могут облегчить жизнь, а именно помогут записаться к врачу, узнать информацию о социальных выплатах и пособиях, произвести коммунальные платежи, не выходя из дома, узнать новости и многое другое. Цифровой мир и мир в целом постоянно развиваются и меняются, мы стараемся быть актуальными для наших учеников по всем пунктам. Таких результатов мы достигли в том числе благодаря нашим партнёрам, которые содействуют нам в подготовке и организации максимально полезного, доступного и комфортного обучения», – отметили в «АтомЭнергоСбыте».

Обучение участников проекта организовано в три потока и будет продолжено уже с новыми группами в октябре и ноябре текущего года. По итогам обучения все участники курса получат сертификаты за успешное прохождение курсов по цифровой грамотности.

Записаться в группу на следующий поток желающие могут в центре обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30. Организаторы курсов обращают внимание на то, что количество мест в группе ограничено.

Фото предоставлено Филиалом «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.