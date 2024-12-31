Как прошёл 2024 год для мурманских работников: сокращения, карьера и влияние глобальных событий на людей

Жители СЗФО и в том числе Мурманской области подвели итоги уходящего года: как выяснили аналитики hh.ru, для 27% жителей страны 2024-й с точки зрения карьеры прошёл лучше, чем 2023-й, ещё для 28% – хуже. Об этом говорят результаты опроса, который проводился в ноябре-декабре 2024 года среди 5,3 тысячи местных жителей.

27% работников СЗФО и в том числе Мурманской области считают, что уходящий 2024 год в плане развития карьеры и трудоустройства в целом оказался более благоприятным, чем 2023 год. Ещё 24% местных респондентов – придерживаются обратной точки зрения и негативно оценивают с точки зрения работы. 28% не заметили очевидных изменений, а ещё 21% затруднились ответить на вопрос. Наиболее часто позитивную оценку дают работники в возрасте 18-24 лет – 37% из них считают, что уходящий год оказался более успешным, чем предыдущий. Однако, чем старше респонденты, тем менее они склонны к такой позиции – положительную оценку 2024 году дали лишь 15% тех, кто старше 55 лет.

В профессиональном разрезе высокую оценку карьерным итогам года чаще всего дают представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Маркетинг, реклама, PR» (37%), а также «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент» по (36%). Доля тех, для кого этот год на работе сложился хуже предыдущего, максимальна в сферах «Безопасность» (39%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 33%).

Сокращения

Сокращения не обошли стороной местных жителей. Так, в ходе опроса hh.ru 26% местных респондентов заявили, что у них на работе в 2024 году были сокращения. Из них 7% заявили, что сокращений было много и чаще всего об этом заявляли представители сферы продаж (13%), ИТ-специалисты (11%) и административный персонал (10%). Ещё 19% респондентов заявили, что сокращения на работе были, но выборочные. 22% честно признались, что может быть сокращения и были, но о них сами респонденты не знают. 52% дали категоричный отрицательный ответ.

Влияние событий 2024 года

На вопрос «Как отразились события 2024 года (продолжение СВО, санкционное давление и т.д.) на вашей работе или поиске работы?» лишь 4% опрошенных работников СЗФО и в том числе Мурманской области заявили, что позитивно. А вот для 29% местных жителей внешние события негативно сказались на карьере. Около половины респондентов (47%) честно признались, что не видят изменений, которые как-то повлияли бы на их работу. А 20% затруднились ответить.

Интересно, что отношение к внешним событиям во многом зависит от профессии респондентов. Так, среди высшего и среднего менеджмента сразу 58% отмечают негативное влияние и лишь 6% – позитивное. Также к негативной оценке склонны больше половины маркетологов (51%), только 3% из них считают, что события 2024 года оказали благоприятное влияние на их карьеру. Чаще всех остальных о позитивной роли внешних событий говорили представители сфер «Домашний персонал» (13%), а также «Безопасность» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 10%).

Показательно, что доля тех, кто ощущает негативное влияние внешнего фона на свой профессиональный рост и развитие, год от года снижается: в 2022 году отрицательное воздействие внешних событий отметили 68% опрошенных, в 2023 году – 46%, в 2024 году – 35%.