Как простому рабочему человеку найти работу онлайн и сколько можно заработать на удалёнке?

Эксперты hh.ru выяснили, что удалёнка за последние месяцы выросла по популярности у жителей СЗФО, а работодатели, в свою очередь, не только нарастили количество предложение с удалёнкой, но и зарплату для работников, трудящихся вне офиса. Как простому человеку найти работу на удалёнке, как избежать мошенников?

Что происходит с удалёнкой на рынке труда СЗФО?

За последние 30 дней компании из регионов СЗФО увеличили спроса на удалёнщиков сразу на 36%, разместив на hh.ru более 14 тысяч вакансий с удаленным форматом работы. При этом зарплаты, которые предлагают удалёнщикам в СЗФО выросли с начала года на 4 тысячи рублей и теперь достигают порядка 64 тысяч рублей. Соискатели тоже активизировались в поисках удалёнки, сделав её одним из самых популярных запросов за последний месяц. Так, только за последний месяц жители СЗФО искали удалённый формат работы более 143 тысяч раз (указали это в своих резюме). По сравнению с началом весны спрос на дистанционный формат работы у местного населения вырос на 91%.

Преимущества удалёнки

В первую очередь это серьёзная экономия времени. Рабочий день длится столько, сколько указано в договоре, а не «плюс дорога туда и обратно».

Возможность работать из дома сохраняет деньги: не надо тратиться на общественный транспорт или бензин, многие «дистанционщики» говорят, что меньше денег уходит на одежду и еду.

В зависимости от договорённости с работодателем у вас может быть гибкий график.

Вы не ограничены в выборе работодателя и можете попробовать себя в известной компании, которая не ведёт деятельность там, где вы живёте.

Недостатки удалёнки

Конечно, у любого формата работы есть минусы. Есть они и у удалёнки.

Работать с телефона, скорее всего, не получится. Нужен ноутбук или компьютер. Также пригодятся профессиональные наушники с гарнитурой, камера. Также придётся организовать рабочее место — эргономичное кресло и подходящий по высоте стол сохранят вашу спину здоровой.

Не всегда комфортно работать, общаясь с коллегами только онлайн. Некоторым работникам это не подходит.

Необходима хорошая самодисциплина, причём не только ваша. Ваши домашние должны понимать, что вы не просто «сидите в интернете» и что вас нельзя отвлекать во время работы.

Если вы раньше не работали в офисе, рассчитывайте на стартовую позицию и необходимость освоить программы для работы. Это реально, главное — мотивация.

Кем работать на удалёнке, если нет опыта?

Есть профессии, которым можно научиться в процессе, а не только в вузе или колледже. С такими обязанностями справится любой человек без специальных навыков, достаточно хотеть работать, серьёзно относиться к своим обязанностям и выполнять инструкции работодателя.

Например, без опыта работы можно рассчитывать на такие вакансии:

менеджер по продажам; куратор в онлайн-школе; менеджер маркетплейсов; оператор поддержки; комьюнити-менеджер в соцсетях; модератор комьюнити, чата.

Некоторые профессии требуют определённой, более глубокой подготовки:

SMM-менеджер; Таргетолог; Копирайтер.

Добавим, что сейчас удалёнка доступна и тем, у кого «золотые» руки. Вы можете оформить самозанятость и продавать свои изделия через маркетплейсы. Они заинтересованы в уникальных товарах.

Как найти удалёнку?

Лучше всего удалёнку искать на специальных job-сайтах или прямо на сайтах компаний-работодателей. Работодатели «распробовали» феномен удалёнки и готовы предлагать какую угодно работу в дистанционном формате. Но в поиске удалённой работы есть серьёзный минус. Не все соискатели представляют себе, что такое работать дистанционно. И увы, этим ложным представлением пользуются и мошенники.

Если вы увидели в вакансии такие стоп-сигналы, не откликайтесь на неё!

Завышенная оплата труда за элементарные действия.

Сложную работу готовы поручить людям без опыта.

Необходимость вложений от соискателя, регистрация на финансовых платформах, требование отправить фото паспорта.

Отсутствие отзывов о работодателе, информации о его местоположении и сфере деятельности.

Слишком общие требования к соискателю, без конкретики.

А вот признаки хорошей вакансии:

У работодателя есть отзывы. Понятно, чем он занимается и где находится.

Зарплата соответствует средней по рынку.

Описание вакансии точное, конкретное, перечислены обязанности сотрудника и условия работы.

Мария Оборина, эксперт Карьерного маркетплейса hh.ru, продакт-менеджер hh.ru:

- Поиск удалённой работы — такая же задача, как поиск работы в обычном формате: иногда получается быстро и легко, иногда требует больших усилий и времени. Запаситесь терпением и вперёд! Вот шаги, которые стоит предпринять:

1. Изучите рынок труда и вакансии, которые часто предусматривают удалённую занятость.

2. Будьте готовы, что, вероятно, придётся начинать сначала: стоит поставить в разделе «Требуемый опыт» фильтр «Нет опыта».

3. Сгруппируйте все показанные вам вакансии в несколько направлений, на следующем этапе разберитесь, какие ближе именно вам, проанализируйте их по следующим критериям:

— насколько мне нравятся описанные задачи?

— что заявлено в требованиях, насколько я подхожу под них?

— готов ли я обучиться навыкам, которых у меня не хватает?

— что указано в условиях, интересно ли мне это?

— готов ли я приложить усилия, чтобы начать поиск работы по этому направлению и получить приглашение на работу?