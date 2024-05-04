Как простому рабочему человеку найти работу онлайн и сколько можно заработать на удалёнке?
Эксперты hh.ru выяснили, что удалёнка за последние месяцы выросла по популярности у жителей СЗФО, а работодатели, в свою очередь, не только нарастили количество предложение с удалёнкой, но и зарплату для работников, трудящихся вне офиса. Как простому человеку найти работу на удалёнке, как избежать мошенников?
Что происходит с удалёнкой на рынке труда СЗФО?
За последние 30 дней компании из регионов СЗФО увеличили спроса на удалёнщиков сразу на 36%, разместив на hh.ru более 14 тысяч вакансий с удаленным форматом работы. При этом зарплаты, которые предлагают удалёнщикам в СЗФО выросли с начала года на 4 тысячи рублей и теперь достигают порядка 64 тысяч рублей. Соискатели тоже активизировались в поисках удалёнки, сделав её одним из самых популярных запросов за последний месяц. Так, только за последний месяц жители СЗФО искали удалённый формат работы более 143 тысяч раз (указали это в своих резюме). По сравнению с началом весны спрос на дистанционный формат работы у местного населения вырос на 91%.
Преимущества удалёнки
- В первую очередь это серьёзная экономия времени. Рабочий день длится столько, сколько указано в договоре, а не «плюс дорога туда и обратно».
- Возможность работать из дома сохраняет деньги: не надо тратиться на общественный транспорт или бензин, многие «дистанционщики» говорят, что меньше денег уходит на одежду и еду.
- В зависимости от договорённости с работодателем у вас может быть гибкий график.
- Вы не ограничены в выборе работодателя и можете попробовать себя в известной компании, которая не ведёт деятельность там, где вы живёте.
Недостатки удалёнки
Конечно, у любого формата работы есть минусы. Есть они и у удалёнки.
- Работать с телефона, скорее всего, не получится. Нужен ноутбук или компьютер. Также пригодятся профессиональные наушники с гарнитурой, камера. Также придётся организовать рабочее место — эргономичное кресло и подходящий по высоте стол сохранят вашу спину здоровой.
- Не всегда комфортно работать, общаясь с коллегами только онлайн. Некоторым работникам это не подходит.
- Необходима хорошая самодисциплина, причём не только ваша. Ваши домашние должны понимать, что вы не просто «сидите в интернете» и что вас нельзя отвлекать во время работы.
- Если вы раньше не работали в офисе, рассчитывайте на стартовую позицию и необходимость освоить программы для работы. Это реально, главное — мотивация.
Кем работать на удалёнке, если нет опыта?
Есть профессии, которым можно научиться в процессе, а не только в вузе или колледже. С такими обязанностями справится любой человек без специальных навыков, достаточно хотеть работать, серьёзно относиться к своим обязанностям и выполнять инструкции работодателя.
Например, без опыта работы можно рассчитывать на такие вакансии:
- менеджер по продажам;
- куратор в онлайн-школе;
- менеджер маркетплейсов;
- оператор поддержки;
- комьюнити-менеджер в соцсетях;
- модератор комьюнити, чата.
Некоторые профессии требуют определённой, более глубокой подготовки:
- SMM-менеджер;
- Таргетолог;
- Копирайтер.
Добавим, что сейчас удалёнка доступна и тем, у кого «золотые» руки. Вы можете оформить самозанятость и продавать свои изделия через маркетплейсы. Они заинтересованы в уникальных товарах.
Как найти удалёнку?
Лучше всего удалёнку искать на специальных job-сайтах или прямо на сайтах компаний-работодателей. Работодатели «распробовали» феномен удалёнки и готовы предлагать какую угодно работу в дистанционном формате. Но в поиске удалённой работы есть серьёзный минус. Не все соискатели представляют себе, что такое работать дистанционно. И увы, этим ложным представлением пользуются и мошенники.
Если вы увидели в вакансии такие стоп-сигналы, не откликайтесь на неё!
- Завышенная оплата труда за элементарные действия.
- Сложную работу готовы поручить людям без опыта.
- Необходимость вложений от соискателя, регистрация на финансовых платформах, требование отправить фото паспорта.
- Отсутствие отзывов о работодателе, информации о его местоположении и сфере деятельности.
- Слишком общие требования к соискателю, без конкретики.
А вот признаки хорошей вакансии:
- У работодателя есть отзывы. Понятно, чем он занимается и где находится.
- Зарплата соответствует средней по рынку.
- Описание вакансии точное, конкретное, перечислены обязанности сотрудника и условия работы.
Мария Оборина, эксперт Карьерного маркетплейса hh.ru, продакт-менеджер hh.ru:
- Поиск удалённой работы — такая же задача, как поиск работы в обычном формате: иногда получается быстро и легко, иногда требует больших усилий и времени. Запаситесь терпением и вперёд! Вот шаги, которые стоит предпринять:
1. Изучите рынок труда и вакансии, которые часто предусматривают удалённую занятость.
2. Будьте готовы, что, вероятно, придётся начинать сначала: стоит поставить в разделе «Требуемый опыт» фильтр «Нет опыта».
3. Сгруппируйте все показанные вам вакансии в несколько направлений, на следующем этапе разберитесь, какие ближе именно вам, проанализируйте их по следующим критериям:
— насколько мне нравятся описанные задачи?
— что заявлено в требованиях, насколько я подхожу под них?
— готов ли я обучиться навыкам, которых у меня не хватает?
— что указано в условиях, интересно ли мне это?
— готов ли я приложить усилия, чтобы начать поиск работы по этому направлению и получить приглашение на работу?