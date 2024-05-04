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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.24 12:00

Как простому рабочему человеку найти работу онлайн и сколько можно заработать на удалёнке?

Эксперты hh.ru выяснили, что удалёнка за последние месяцы выросла по популярности у жителей СЗФО, а работодатели, в свою очередь, не только нарастили количество предложение с удалёнкой, но и зарплату для работников, трудящихся вне офиса. Как простому человеку найти работу на удалёнке, как избежать мошенников?  

Что происходит с удалёнкой на рынке труда СЗФО?

За последние 30 дней компании из регионов СЗФО увеличили спроса на удалёнщиков сразу на 36%, разместив на hh.ru более 14 тысяч вакансий с удаленным форматом работы. При этом зарплаты, которые предлагают удалёнщикам в СЗФО выросли с начала года на 4 тысячи рублей и теперь достигают порядка 64 тысяч рублей. Соискатели тоже активизировались в поисках удалёнки, сделав её одним из самых популярных запросов за последний месяц. Так, только за последний месяц жители СЗФО искали удалённый формат работы более 143 тысяч раз (указали это в своих резюме). По сравнению с началом весны спрос на дистанционный формат работы у местного населения вырос на 91%.

Преимущества удалёнки

  • В первую очередь это серьёзная экономия времени. Рабочий день длится столько, сколько указано в договоре, а не «плюс дорога туда и обратно».
  • Возможность работать из дома сохраняет деньги: не надо тратиться на общественный транспорт или бензин, многие «дистанционщики» говорят, что меньше денег уходит на одежду и еду.
  • В зависимости от договорённости с работодателем у вас может быть гибкий график.
  • Вы не ограничены в выборе работодателя и можете попробовать себя в известной компании, которая не ведёт деятельность там, где вы живёте.

Недостатки удалёнки

Конечно, у любого формата работы есть минусы. Есть они и у удалёнки.

  • Работать с телефона, скорее всего, не получится. Нужен ноутбук или компьютер. Также пригодятся профессиональные наушники с гарнитурой, камера. Также придётся организовать рабочее место — эргономичное кресло и подходящий по высоте стол сохранят вашу спину здоровой.
  • Не всегда комфортно работать, общаясь с коллегами только онлайн. Некоторым работникам это не подходит.
  • Необходима хорошая самодисциплина, причём не только ваша. Ваши домашние должны понимать, что вы не просто «сидите в интернете» и что вас нельзя отвлекать во время работы.
  • Если вы раньше не работали в офисе, рассчитывайте на стартовую позицию и необходимость освоить программы для работы. Это реально, главное — мотивация.

Кем работать на удалёнке, если нет опыта?

Есть профессии, которым можно научиться в процессе, а не только в вузе или колледже. С такими обязанностями справится любой человек без специальных навыков, достаточно хотеть работать, серьёзно относиться к своим обязанностям и выполнять инструкции работодателя.

Например, без опыта работы можно рассчитывать на такие вакансии:

  1. менеджер по продажам;
  2. куратор в онлайн-школе;
  3. менеджер маркетплейсов;
  4. оператор поддержки;
  5. комьюнити-менеджер в соцсетях;
  6. модератор комьюнити, чата.

Некоторые профессии требуют определённой, более глубокой подготовки:

  1. SMM-менеджер;
  2. Таргетолог;
  3. Копирайтер.

Добавим, что сейчас удалёнка доступна и тем, у кого «золотые» руки. Вы можете оформить самозанятость и продавать свои изделия через маркетплейсы. Они заинтересованы в уникальных товарах.

Как найти удалёнку?

Лучше всего удалёнку искать на специальных job-сайтах или прямо на сайтах компаний-работодателей. Работодатели «распробовали» феномен удалёнки и готовы предлагать какую угодно работу в дистанционном формате. Но в поиске удалённой работы есть серьёзный минус. Не все соискатели представляют себе, что такое работать дистанционно. И увы, этим ложным представлением пользуются и мошенники.

Если вы увидели в вакансии такие стоп-сигналы, не откликайтесь на неё!

  • Завышенная оплата труда за элементарные действия.
  • Сложную работу готовы поручить людям без опыта.
  • Необходимость вложений от соискателя, регистрация на финансовых платформах, требование отправить фото паспорта.
  • Отсутствие отзывов о работодателе, информации о его местоположении и сфере деятельности.
  • Слишком общие требования к соискателю, без конкретики.

А вот признаки хорошей вакансии:

  • У работодателя есть отзывы. Понятно, чем он занимается и где находится.
  • Зарплата соответствует средней по рынку.
  • Описание вакансии точное, конкретное, перечислены обязанности сотрудника и условия работы.

Мария Оборина, эксперт Карьерного маркетплейса hh.ru, продакт-менеджер hh.ru:

- Поиск удалённой работы — такая же задача, как поиск работы в обычном формате: иногда получается быстро и легко, иногда требует больших усилий и времени. Запаситесь терпением и вперёд! Вот шаги, которые стоит предпринять:

1. Изучите рынок труда и вакансии, которые часто предусматривают удалённую занятость.

2. Будьте готовы, что, вероятно, придётся начинать сначала: стоит поставить в разделе «Требуемый опыт» фильтр «Нет опыта».

3. Сгруппируйте все показанные вам вакансии в несколько направлений, на следующем этапе разберитесь, какие ближе именно вам, проанализируйте их по следующим критериям:

— насколько мне нравятся описанные задачи?
— что заявлено в требованиях, насколько я подхожу под них?
— готов ли я обучиться навыкам, которых у меня не хватает?
— что указано в условиях, интересно ли мне это?
— готов ли я приложить усилия, чтобы начать поиск работы по этому направлению и получить приглашение на работу?

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