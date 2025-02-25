Как противостоять мошенникам: урок по кибербезопасности для школьников Мурманской области состоялся в «Кванториуме»

Министерство цифрового развития Мурманской области в партнёрстве с российским оператором Т2 провело урок по кибербезопасности в рамках социально-образовательного проекта «Цифровое просвещение», который нацелен на повышение информационной грамотности и кибергигиены школьников и их родителей.

«В регионе уделяется особое внимание развитию технологий и кибербезопасности. В рамках стратегического плана «На Севере − жить» мы развиваем не только инфраструктуру связи, но и сервисы, внедряем чат-боты, проводим обучение по нейросетям. Уроки по кибербезопасности − прекрасный повод напомнить и школьникам, и взрослым, что важно быть бдительными и соблюдать простые правила цифровой гигиены. Важно помнить − мошенники совершенствуются в своем искусстве обмана, поэтому на ежедневной основе нужно повышать уровень своих знаний о том, как им противостоять», − сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, урок по кибербезопасности состоялся на площадке детского технопарка «Кванториум» в Мурманске. Его провели начальник отдела развития систем коммуникаций Министерства цифрового развития Мурманской области Роман Булатов и директор Мурманского филиала Т2 Артём Солдатов в рамках областной тематической каникулярной школы «Заполярный Техноград».

«Мы рассказали школьникам о видах мошенничества, направлениях хакерских атак, правилах безопасности. Привели конкретные примеры, рассказали и о том, как создать надежный пароль. Иногда достаточно соблюдать простые, но действенные правила защиты, например, установить двухфакторную аутентификацию для входа в профиль своих социальных сетей», − сообщил Роман Булатов.

«Наша компания не только обеспечивает качественной мобильной связью жителей Мурманской области, но и заботится о своих абонентах в цифровой среде. В 2024 году антифрод-платформа Т2 заблокировала более 75 миллионов попыток мошеннических вызовов. Запущена омниканальная линия для помощи клиентам после атаки мошенников. Абоненты могут обратиться по горячему номеру 611 и в чат поддержки в мобильном приложении. Совместно с правительством региона мы проводим уроки по кибербезопасности для школьников. Следование правилам поведения в сети Интернет и соблюдение цифровой этики позволяют свести угрозы к минимуму», − подчеркнул Артём Солдатов.

Участниками урока в стали несколько десятков школьников из Мурманска, Оленегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТОг. Североморск, ЗАТО Видяево, Ковдорского и Кольского районов.

«В мире, где дети проводят много времени в интернете, понимание основ киберезопасности становится важным элементом образования. Это помогает не только сохранить персональные данные, но и развивает навыки, которые будут востребованы в будущем», − сказала руководитель детского технопарка «Кванториум» Ирина Чеховская.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/