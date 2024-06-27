Мурманские работодатели стали на 21% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опытаВ Мурманской области вновь проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 14:00

Как проверить работодателя по телефону: тревожные сигналы и список полезных вопросов

Работу на некоторых должностях можно получить после всего одного-двух созвонов с работодателем. Так часто набирают персонал на массовые позиции или рабочие специальности. Но быстрый найм не гарантирует защиты от мошенников или плохих компаний. Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, рассказали, как проверить работодателя по телефону и распознать возможные проблемы.

Признаки недобросовестного работодателя

• Собеседник не представляется

А также не называет свою должность и имя компании. Зато сразу буквально «грузит» своими требованиями и условиями. На вас явно наседают специально, в надежде, что вы растеряетесь и согласитесь на всё.

• Вам не дают возможности задать вопрос

Представитель компании говорит так много, что вам не удаётся вставить слово. Либо уходит от ответов. Либо отвечает так расплывчато, что совсем не понятно, чем предстоит заниматься и сколько за это готовы платить. Если вам не хватает конкретики, это не слишком хороший знак.

• Вас склоняют делать выбор здесь и сейчас

Утверждая, что это «горящее предложение, действительное только сегодня», поэтому времени на раздумья нет. Добросовестная компания всегда позволит кандидату взять паузу для принятия решения, если ему это необходимо. А вот мошенники как раз любят давить.

• Вам задают неуместные вопросы

Или слишком личные и странные. Например, какими были ваш самый дорогой отдых или самая дорогая вещь. Похоже, у вас пытаются выведать уровень материального достатка, а вовсе не предложить работу.

• То, что описывает работодатель, не совпадает с условиями в вакансии

Например, в ней успешному кандидату обещают зарплату 100000 ₽, проживание на время работы и трёхразовое питание. А в беседе выясняется, что всё это доступно только после испытательного срока и вообще — на усмотрение руководителя.

• У вас просят личные данные

Выманивают паспортные, банковские, контактные и другие сведения ещё до того, как предложили работу и приступили к оформлению договора. Делиться ими ни в коем случае нельзя.

• Вам отказываются рассказать подробности сразу

Ссылаясь на то, что сейчас нет времени или неудобно говорить. Вместо этого обещают прислать ссылку, по которой вам нужно будет перейти, чтобы узнать детали. Разумеется, не стоит этого делать, так как ссылка может быть вирусной. С помощью неё ваши данные могут украсть. Заинтересованный и честный работодатель всегда найдёт время поговорить с кандидатом.

• Вам звонят от лица hh.ru

И предлагают вакансии в разных компаниях, обещая помочь с трудоустройством. Смело вешайте трубку. Сотрудники нашей компании никогда не обзванивают пользователей и не предоставляют услуги кадрового агентства. Мы звоним кандидатам, только когда сами хотим нанять их на работу.

• Вас просят за что-то заплатить

В первом же разговоре представитель компании уверяет, что вы идеально подходите на эту должность и отдел кадров вот-вот начнёт оформлять вас на работу. Чтобы приступить к ней, вам нужно всего лишь оплатить спецодежду или вводный обучающий курс. Не верьте — это распространённая схема выманивания денег.

• Вам обещают лёгкий заработок

И делать для этого ничего особенного не придётся. Например, говорят, что готовы платить 150000 ₽ в месяц за отзывы в интернете. В реальности за такими предложениями чаще всего скрываются незаконные действия.

Уловок, которые могут использовать лжекомпании или просто недобросовестные работодатели, может быть и больше. При этом их используют как в телефонном разговоре, так и в переписке в мессенджерах. Чтобы не стать жертвой, перепроверяйте любую информацию. Помните, что при контакте с реальным и адекватным работодателем ситуаций, описанных выше, и других откровенно подозрительных моментов не встречается.

Памятка: 4 вопроса, которые стоит задать работодателю по телефону

Иногда телефонное собеседование идёт вполне нормально: вроде бы ничего подозрительного вы не замечаете, но на все сто процентов всё же не уверены, что собеседнику можно доверять. Информация кажется нестройной и сбивчивой. Задайте четыре базовых вопроса, ответы на которые помогут прояснить картину.

1. Какие обязанности предполагает должность?

Попросите работодателя максимально подробно описать функционал вакансии и рассказать, за что вы будете нести ответственность.

2. Как оформят ваши трудовые отношения?

Узнайте, планирует ли работодатель нанять вас официально, а также как он выплачивает зарплату — официально или всерую, на банковскую карту или в конверте.

3. Какая зарплата предполагается?

Оцените, насколько она в рынке, с какой периодичностью индексируется в компании, будет ли она меньше на время испытательного срока, что незаконно. Проверить, адекватную ли сумму за эту работу вам предлагают, можно на специальных сервисах. Например, на «Сколькополучателе».

4. Где будете работать?

Расспросите об условиях на рабочем месте, уточните его адрес и другие важные моменты. Не исключено, что в объявлении указано светлое и современное помещение, но ваше подразделение находится в полуразрушенном здании.

Если у собеседника будут сложности с ответами на эти вопросы, он будет путаться в данных или вы заметите нестыковки и противоречия, стоит попрощаться. Лучше поискать компании, где вам будут более уверенно и развёрнуто отвечать на вопросы.

Работодатели, которых не нужно так тщательно проверять

Проще выбрать подходящую компанию, если сразу общаться только с теми, кто прошёл всестороннюю проверку. Таких работодателей можно найти на hh.ru. Чтобы ваше общение с ними было наиболее безопасным:

— модераторы проверяют документы, адреса и соцсети, прежде чем зарегистрировать компанию в сервисе. А также лично звонят работодателю, чтобы убедиться, что он существует;

— анализируют тексты вакансий и блокируют те, что кажутся подозрительными или нарушают закон;

— отслеживают недобросовестных нанимателей с помощью жалоб от соискателей.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
-Правовая консультация (18+)Как проверить работодателя по телефону: тревожные сигналы и список полезных вопросов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Поступления в федеральный бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются, доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса из бюджета выделят 3,7 млн рублей на замену общедомовых бойлеров-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Закон о введении дополнительных ограничений для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в жилых домах, вступит в силу с 1 марта 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика