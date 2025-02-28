Как пройти собеседование с нейросетью? Советы hh.ru для тех, кто ищет работу и опасается попасть на робота

Нейросети все плотнее входят в жизнь россиян. Так, с января этого года российские работодатели упомянули нейросеть в более чем 3,1 тысячи различных вакансий. Это на 55% больше, чем в начале 2024 года.

Чаще всего нейросеть и умение работать с ней встречается в вакансиях, связанных со сферой «Маркетинг, реклама, PR» - более 1,6 тысячи вакансий, что на 102% больше, чем в начале 2024 году. На втором месте – ИТ-сфера (1,3 тысячи вакансий с упоминанием нейросетей, что на 82% превышает прошлогодние показатели), на третьем – сфера искусства и масс-медиа (более 900 вакансий, что на 133% больше, чем в 2024).

В свою очередь на сферу «Управление персоналом» приходится 1% от всего объёма вакансий, с упоминанием нейросетей. Между тем это на 131% больше, чем в начале 2024 года. Поиск и найм персонала отнимает много времени у работодателей, и чтобы не упустить ценные кадры многие компании автоматизируют часть кадровых функций, например, прибегая за помощью к нейросетям и ИИ.

Практика показывает, что решения на основе ИИ помогают в поиске и отборе кандидатов, анализе резюме и заявлений о приёме на работу, проведении оценки перед заключением договора и даже прогнозировании успеха кандидата и его соответствия корпоративной культуре компании. Более того некоторые компании внедряют работу нейросетей в процесс рекрутинга, например, на этапе первичного собеседования.

Эксперты hh.ru подготовили ряд советов, как подготовиться и пройти собеседование с ИИ. В целом собеседование с нейросетью может быть необычным опытом, но оно во многом похоже на общение с человеком.

1. Готовьтесь как к обычному собеседованию

Изучите компанию, её ценности, миссию и продукты. Подготовьте ответы на типичные вопросы: о вашем опыте, навыках, сильных и слабых сторонах. Продумайте, как вы будете рассказывать о своих достижениях и карьерных целях.

2. Учитывайте особенности нейросети

Нейросеть анализирует текст или речь, поэтому формулируйте ответы чётко и структурированно.

Избегайте двусмысленностей и сложных формулировок. Если собеседование текстовое, пишите грамотно и лаконично.

3. Будьте честны

Нейросети часто обучены выявлять неискренность или шаблонные ответы. Лучше быть честным, чем пытаться «обмануть» алгоритм. Если вы не знаете ответа на вопрос, лучше признать это, но показать готовность учиться.

4. Используйте ключевые слова

Нейросеть может искать в ваших ответах ключевые слова, связанные с навыками, опытом и требованиями вакансии. Упоминайте их, но естественно. Например, если вы претендуете на должность разработчика, упомяните языки программирования, фреймворки и инструменты, которые вы используете и знаете.

5. Задавайте вопросы

Нейросеть может быть запрограммирована на ответы на вопросы о компании или вакансии. Это покажет вашу заинтересованность. Например: «Какие навыки наиболее важны для этой должности?» или «Какие задачи будут в приоритете в первые месяцы работы?».

6. Тестируйте свои технические навыки

Если собеседование включает технические задания или тесты, убедитесь, что вы готовы к ним. Нейросеть может оценивать ваши ответы на основе заранее заданных критериев.

7. Не бойтесь ошибок

Если вы допустили ошибку или нейросеть неправильно вас поняла, попробуйте уточнить или переформулировать ответ. Нейросети постоянно улучшаются, но они всё ещё могут ошибаться в интерпретации.

8. Практикуйтесь

Попробуйте пообщаться с нейросетью (например, ChatGPT или другими подобными инструментами), чтобы привыкнуть к её стилю общения. Попросите её задать вам вопросы, как на собеседовании, и потренируйтесь отвечать.

9. Сохраняйте спокойствие

Даже если собеседование проходит с нейросетью, помните, что за процессом могут или после наблюдать обычные люди.

Главное — будьте собой, демонстрируйте свои навыки и уверенность. Удачи на собеседовании!