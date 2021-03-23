Как Путин! Треть россиян, собирающихся вакцинироваться от коронавируса, хотели бы сделать это той же вакциной, что и Президент РФ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, есть ли среди россиян те, кто готов вакцинироваться той же вакциной, которой привьют президента. В опросе принимали участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

23 марта Владимир Путин сделал прививку от COVID-19. Поможет ли эта информация принять решение тем россиянам, которые ещё не сделали прививку?

Почти половина (48%) ещё не вакцинированных экономически активных граждан России утверждают, что не готовы делать это в любом случае. 28% россиян затрудняются ответить, комментируя, что хотели бы получить больше информации о всех возможных вариантах прививок и о том, какой именно привьют главу страны.

24% наших непривитых граждан уже решили, что прививку они обязательно сделают, причём треть из них (7%) хотели бы вакцинироваться от коронавируса тем же препаратом, что и Владимир Путин. Название вакцины, которой привьют президента, не повлияет на решение о вакцинации 17% россиян.

Чаще о готовности вакцинироваться тем же препаратом, что и президент, говорили мужчины: 9% против 4%.