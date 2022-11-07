Как работодатели проверяют кандидатов и кому придётся пройти полиграф ради трудоустройства

Исследование hh.ru показывает, что более 70% соискателей-россиян сталкивались с проверкой службы безопасности при приёме на работу. Аналитики hh.ru выяснили, насколько проверка сотрудников распространённая практика, а также каких специалистов и в каких компаниях чаще всего проверяют на детекторе лжи.

Анализ рынка труда показывает, что с начала года российские работодатели разместили на hh.ru порядка более 200 вакансий, в которых указали, что будущим сотрудникам нужно обязательно пройти проверку на полиграфе. Судя по динамике вакансий, работодатели постепенно отходят именно от практики проверки на полиграфе будущих сотрудников, по сравнению с 2021 годом число таких вакансий уменьшилось на 17%.

«Сейчас требование обязательного прохождения полиграфа, как правило, предъявляют работодатели из Москвы, Краснодарского края и Петербурга. При этом в ряде регионов Московской (-41%), Свердловской области (-86%) и Татарстане (-67%) за год число таких требований упало. И в целом за год сократилось число регионов, в которых работодатели практикуют полиграф для кандидатов: с 31 региона в 2021 году до 14 в 2022-ом. В данном случае мы видим, что работодатели всё чаще переходят на проверку кандидатов другими методами: более оперативными, менее специфичными и затратными, также более щадящими психику кандидатов. При этом формально кандидат, отказавшийся проходить проверку в службе безопасности, может получить отказ в трудоустройстве из-за несоответствия вакансии. То есть работодатель может сказать, что у него недостаточно профессиональных знаний или компетенций для выполнения работы. И за это, привлечь к ответственности компанию нельзя», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Самые популярные способы проверки у компаний на данный момент — сбор сведений с последнего места работы и проверка наличия судимости. Каждый второй работодатель отмечает, что проверяет аккаунты в социальных сетях, более трети сверяют подлинность документов, а также проверяют финансовое положение кандидатов. В среднем по России детектор лжи используют меньше 10% компаний и число таких компаний не увеличивается. При этом по данным исследования hh.ru, малый бизнес гораздо реже проводит тщательную проверку финансового положения и судимости родственников потенциального работника. Но зато внимательно относится к аккаунтам в соцсетях и сведениям с последнего места работы.

По данным опросов последних лет, двое соискателей из трех проходили проверку службой безопасности. В некоторых сферах это обязательная часть трудоустройства, и кандидаты относятся к ней совершенно спокойно. В первую очередь это специалисты сферы безопасности, добычи сырья и работники банков. Ещё проверку на детекторе могут устаивать компании, оказывающие услуги бизнесу и населению и ищущие телохранителей, помощников по хозяйству, специалистов по корпоративной безопасности, а также работодатели из сферы ретейла, финансового сектора, ИТ-сферы.

Топ сфер по доле вакансий с требованием прохождения полиграфа, Россия, 2022:

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 3% Информационные технологии, системная интеграция, интернет 3% Продукты питания 4% Финансовый сектор 5% Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 7% Розничная торговля 8% Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 8% Услуги для бизнеса 9%

Рейтинг вакансий с требованием прохождения полиграфа, Россия: