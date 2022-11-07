Как работодатели проверяют кандидатов и кому придётся пройти полиграф ради трудоустройства
Исследование hh.ru показывает, что более 70% соискателей-россиян сталкивались с проверкой службы безопасности при приёме на работу. Аналитики hh.ru выяснили, насколько проверка сотрудников распространённая практика, а также каких специалистов и в каких компаниях чаще всего проверяют на детекторе лжи.
Анализ рынка труда показывает, что с начала года российские работодатели разместили на hh.ru порядка более 200 вакансий, в которых указали, что будущим сотрудникам нужно обязательно пройти проверку на полиграфе. Судя по динамике вакансий, работодатели постепенно отходят именно от практики проверки на полиграфе будущих сотрудников, по сравнению с 2021 годом число таких вакансий уменьшилось на 17%.
«Сейчас требование обязательного прохождения полиграфа, как правило, предъявляют работодатели из Москвы, Краснодарского края и Петербурга. При этом в ряде регионов Московской (-41%), Свердловской области (-86%) и Татарстане (-67%) за год число таких требований упало. И в целом за год сократилось число регионов, в которых работодатели практикуют полиграф для кандидатов: с 31 региона в 2021 году до 14 в 2022-ом. В данном случае мы видим, что работодатели всё чаще переходят на проверку кандидатов другими методами: более оперативными, менее специфичными и затратными, также более щадящими психику кандидатов. При этом формально кандидат, отказавшийся проходить проверку в службе безопасности, может получить отказ в трудоустройстве из-за несоответствия вакансии. То есть работодатель может сказать, что у него недостаточно профессиональных знаний или компетенций для выполнения работы. И за это, привлечь к ответственности компанию нельзя», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Самые популярные способы проверки у компаний на данный момент — сбор сведений с последнего места работы и проверка наличия судимости. Каждый второй работодатель отмечает, что проверяет аккаунты в социальных сетях, более трети сверяют подлинность документов, а также проверяют финансовое положение кандидатов. В среднем по России детектор лжи используют меньше 10% компаний и число таких компаний не увеличивается. При этом по данным исследования hh.ru, малый бизнес гораздо реже проводит тщательную проверку финансового положения и судимости родственников потенциального работника. Но зато внимательно относится к аккаунтам в соцсетях и сведениям с последнего места работы.
По данным опросов последних лет, двое соискателей из трех проходили проверку службой безопасности. В некоторых сферах это обязательная часть трудоустройства, и кандидаты относятся к ней совершенно спокойно. В первую очередь это специалисты сферы безопасности, добычи сырья и работники банков. Ещё проверку на детекторе могут устаивать компании, оказывающие услуги бизнесу и населению и ищущие телохранителей, помощников по хозяйству, специалистов по корпоративной безопасности, а также работодатели из сферы ретейла, финансового сектора, ИТ-сферы.
Топ сфер по доле вакансий с требованием прохождения полиграфа, Россия, 2022:
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Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника
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3%
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Информационные технологии, системная интеграция, интернет
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3%
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Продукты питания
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4%
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Финансовый сектор
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5%
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Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие
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7%
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Розничная торговля
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8%
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Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
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8%
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Услуги для бизнеса
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9%
Рейтинг вакансий с требованием прохождения полиграфа, Россия:
- Телохранитель первого лица, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70489409;
- Личный водитель руководителя, до 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70738003;
- Финансист, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70560290;
- Главный бухгалтер, https://spb.hh.ru/vacancy/71080109;
- Руководитель службы клиентской доставки, до 170 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69942031;
- Техник (платежные терминалы), от 35 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/70762816;
- Мастер по ремонту телефонов, до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/71051002.