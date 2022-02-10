Как рассказать о сложных науках простым языком? Заполярные педагоги поделились опытом со студентами

В рамках регионального форума «Молодежный вектор Арктики» Мурманский арктический государственный университет провёл круглый стол «Популяризация естественных наук в школе».

Ответ на вопрос «Как рассказать о сложных науках простым языком?» искали преподаватели образовательных учреждений Мурманской области и студенты-будущие учителя математики, физики, биологии и химии. Практикующие учителя поделились со студентами своим опытом и знаниями.

Педагоги рассказали, как проводить увлекательные эксперименты на уроках, показывать значимость профильных знаний в обычной жизни, проводить интегрированные уроки, например, объединить химию и информатику.

Финалист Всероссийского этапа конкурса «Учитель года – 2021», учитель биологии лицея им. В.Г. Сизова г. Мончегорска Евгения Брокарева обратила внимание участников круглого стола на то, что современные школьники очень активно интересуются всеми процессами, происходящими в обществе, и это можно и нужно использовать для того, чтобы направлять в нужное русло тему урока. А достигать этого можно с помощью постановки актуальных для реальной жизни детей проблемных вопросов. Евгения Брокарева поделилась опытом постановки таких вопросов на уроках биологии.

«Самый главный вывод, который мы сделали в ходе нашей совместной беседы, можно сформулировать так: о сложных науках можно и нужно говорить со школьниками! И существует достаточно большое количество методических приемов и организационных форм, с помощью которых можно это сделать», – отметила организатор мероприятия, доцент кафедры математики, физики и информационных технологий Ася Ляш.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в марте, в рамках Дней науки, в МАГУ планируют провести мастер-класс, на котором студенты смогут приобрести практические навыки.