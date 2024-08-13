Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2024 году

Промышленная отрасль лидирует по объёмам спроса не персонал. Самая дефицитная категория кадров в производстве — квалифицированные рабочие. Спрос на них все выше, их зарплаты растут.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» продолжает следить, как растёт заработок квалифицированных рабочих в промышленности.

За год наибольший темп прироста медианных зарплат среди рассмотренных специальностей в Москве «SuperJob» фиксирует у швей (+17,6%) и операторов фасовочного оборудования (+16,7%). Средний рыночный заработок швей сейчас достигает 100 тысяч рублей в месяц, фасовщиков — 70 тысяч рублей.

Интересно, что динамика средних зарплат промышленных портных и фасовщиков оказалась наибольшей и на отрезке в 8 лет: +150 и 133,3% соответственно по сравнению с 2016 годом. А, к примеру, медианный заработок электрогазосварщиков вырос на 126,4%, токарей и сборщиков мебели — в 2,2 раза.

У них же выше и зарплатные максимумы: по 250 тысяч рублей в месяц у электрогазосварщиков и сборщиков мебели, 220 тысяч рублей — у токаря.