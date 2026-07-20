Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2026 году, кому платят 300 тысяч рублей в месяц

Зарплаты квалифицированных рабочих на заводах за год выросли в среднем на 7,3%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», которые в июле 2026 года проанализировали рынок зарплат квалифицированных рабочих в промышленности.

Рынок труда в промышленности в 2026 году демонстрирует новый этап: аномально высокий спрос на кадры постепенно сменяется более сдержанной динамикой. Промышленность находится в топ-3 отраслей по числу открытых позиций (на втором месте после ритейла), но активность работодателей снизилась на 19%. При этом количество резюме в производственном секторе увеличилось на 21% — прирост меньше, чем в среднем по рынку (33%). В то же время безработица остаётся на исторически низких отметках (2,1% в мае 2026 года). Набирать рабочих по-прежнему непросто и долго: в среднем на закрытие вакансии требуется 28 дней.

Темпы прироста зарплат замедлились: если год назад медианные доходы рабочих в промышленности в Москве показывали динамику +12,8%, то сейчас прибавка за год составила 7,3%. Это всё ещё выше инфляции (по данным ЦБ РФ, по итогам мая 2026 она составила 4,66% в Москве и 5,31% по России в целом), но разрыв сокращается.

Рост зарплаты квалифицированных рабочих в промышленности — на примере отдельных позиций

Москва

В столице за последние десять лет медианные зарплаты больше всего увеличились у операторов фасовочного оборудования и швей (плюс по 200%), сборщиков мебели и токарей (плюс по 180%), а также монтажников РЭАиП (+178%).

За четыре года самую впечатляющую прибавку показали зарплаты монтажников РЭАиП — их средний заработок увеличился почти в 2 раза (+92%). За ними следуют операторы фасовочных машин (+80%) и кондитеры (+69%).

За последний год самая впечатляющая динамика зарплат — у слесарей-ремонтников (+21%), фасовщиков (+20%) и фрезеровщиков (+18%). Для примера, рост доходов у слесарей механосборочных работ и механиков гораздо скромнее (+5 и 4% соответственно).

Чьи зарплаты в столице наиболее высоки: сборщики мебели и электрогазосварщики могут получать до 300 тысяч рублей в месяц; столяры — до 270 тысяч; токари, электромонтажники и наладчики — до 250 тысяч.

Медианные доходы выше у электрогазосварщиков (145 тысяч рублей), сборщиков мебели и токарей (по 140 тысяч), столяров (135 тысяч).

Санкт-Петербург

Профессиями-лидерами по величине прироста среднего заработка за 10 лет в Санкт-Петербурге стали операторы фасовочного оборудования (+240%), швеи (+229%) и электрогазосварщики (+211%).

С 2022 года монтажники РЭАиП удвоили свой медианный доход (+100%), кондитеры и электрогазосварщики прибавили по 75%, токари — 73%.

За последний год лидерами по росту зарплат стали фрезеровщики (+25%), токари (+23%) и слесари-ремонтники (+22%). Для сравнения, механики и монтажники РЭАиП в среднем стали получать на 9% больше, а слесари механосборочных работ — на 5%.

Максимальные зарплатные предложения в городе на Неве: сборщики мебели и электрогазосварщики могут рассчитывать на зарплаты до 290 тысяч рублей; столяры — до 260 тысяч; токари, электромонтажники и наладчики оборудования — до 240 тысяч.

Самые высокие медианные зарплаты — у электрогазосварщиков (140 тысяч рублей), сборщиков мебели и токарей (по 135 тысяч), а также столяров (130 тысяч).

Время проведения - июль 2026 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/