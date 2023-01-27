Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru

Наиболее острый дефицит кадров в российском производстве наблюдается в таких профессиях как механик, машинист, наладчик, слесарь, оператор производственной линии – менее 1-2 человек на рабочее место. Относительно комфортная ситуация зафиксирована лишь в таких специальностях как продавец, кассир, менеджер по продажам, водитель, но при этом за этих же специалистов активно борются работодатели из других отраслей.

По итогам 2022 года российские работодатели, связанные со сферой производства опубликовали более 650000 вакансий, из них в четвёртом квартале порядка 33% или 200000 вакансий. Кризисные явления всё-таки сказались на промышленном рынке и в годовом выражении спрос на новых работников сократился на 31% за IV кв. 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в сфере производства и выяснили основные тренды развития индустрии в 2022 году.

Работодательский спрос

В топ регионов по наибольшему спросу на производственных специалистов и рабочих по итогам IV квартала вошли Москва (17% вакансий от всего объёма по стране), Петербург (11%), и Московская область (10%) (наглядно на диаграмме 1).

На регионы СЗФО приходится 37000 производственных вакансий, что соответствует прошлогодним показателям, а также на 3% больше, чем в III кв. 2022 года. Таким образом, промышленная сфера на Северо-Западе страны несмотря на кризисные явления оставалась в более стабильном состоянии, чем в других федеральных округах с точки зрения спроса на персонал. В целом на Северо-Западе каждая седьмая вакансия размещена именно в сфере производства и сельского хозяйства. При этом ещё в III кв. производственная отрасль занимала меньшую долю – на промышленный сектор приходилась лишь каждая десятая вакансия от всего объёма рынка труда СЗФО.

Традиционно наибольшая доля подобных вакансий на Северо-Западе страны приходится на Петербург (64% от всего объёма по сфере в СЗФО). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий, число новых рабочий мест за квартал не упало), на третьем – Мурманская и Архангельская область (по 4% в каждом регионе). Также держится спрос на промышленных работников в Калининградской области (4% вакансий по всему Северо-Западу). В Новгородской области и Коми спрос держится на уровне 3% вакансий. По итогам IV кв. именно в Коми сильнее всего вырос спрос на производственников (+5% новых рабочих мест). Также по 2% вакансий приходится на Псковскую область и Карелию, в НАО чуть менее 1%.

По данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru, по итогам IV квартала 2022 года в число лидеров по набольшему числу вакансий в сфере производства вошли «Стройтранснефтегаз», «Газпром нефть», «НИТЭК», «Ростелеком», Группа компаний «Система», «Газстройпром», Холдинг «Селигдар», ГК «Черкизово», Розничная сеть «МАГНИТ», «Уралметаллургмонтаж 2», Российские железные дороги и «Калашников».

Востребованные профессии

В топ наиболее востребованных профессий у производственных компаний по итогам IV кв. 2022 года и на данный момент входят технологи (на них приходится 4% вакансий от всего объема в производстве). На втором месте – инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и механики, а также сварщики (по 3% в каждой профессии). Замыкают пятёрку операторы станков с ЧПУ.

Из топ-20 самых востребованных у работодателей промышленного сектора по итогам квартала выбыли такие профессии как продавец-консультант и кассир. При этом в лидеры по востребованности вошли технологи (ранее были на 3 месте), инженеры-конструкторы и проектировщики (были на 8 месте). В данном случае важно отметить, что 11 из 20 профессий в рейтинге востребованности у производственных компаний относятся к рабочей сфере (водители, операторы производственных линий, слесари, мастера участков, электромонтажники, машинисты и другие). Также в рейтинг попали 5 инженерных профессий и 4 так называемые «беловоротничковые» профессии (менеджеры по продажам, бухгалтеры, программисты и закупщики) (наглядно на диаграмме 2).

При этом соискатели-россияне, интересующиеся работой в промышленной сфере, как правило, претендуют на места инженеров (19% резюме в IV кв. 2022 или более 104000 соискателей), сервисных инженеров (10%), технологов (8%), слесарей (7%), машинистов (7%), а также научных специалистов (6%). В данном случае превалируют инженерные специальности над рабочими (наглядно на диаграмме 3).

Соискательская активность

Соискательская активность в сфере производства за последние месяцы была ниже обычной: -13% новых резюме в IV кв. 2022 года по сравнению с III кв. 2022-го. На российском рынке труда всё больше виден дисбаланс работодательского спроса и соискательского предложения особенно в производственных и обрабатывающих отраслях. Можно говорить о том, что в регионах страны продолжает нарастать кадровый голод. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена.

Наиболее острый дефицит кадров в российском производстве наблюдается в таких профессиях как механик, машинист, наладчик, слесарь, оператор производственной линии – менее 1-2 человек на рабочее место. Относительно комфортная ситуация зафиксирована лишь в таких специальностях как продавец, кассир, менеджер по продажам, водитель, но при этом за этих же специалистов активно борются работодатели из других отраслей.

В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие жители регионов открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики. Сказывается демографическая ситуация: в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть.

В связи с тем, что россияне стали намного реже выходить на рынок труда, упал уровень конкуренции за рабочие места (соотношение числа резюме на одну вакансию). В целом на протяжение всего 2022 года как в целом по России, так и в частности в регионах СЗФО число кандидатов на одну вакансию в производственном секторе не превышало 2-3 человек (наглядно на графике).

Россия одна из немногих стран мира, в которой существует ограничение по работам для женщин. Ограничения введены для сохранения репродуктивного здоровья женского населения. Поскольку технологии выполнения работ становятся более безопасными, а здравоохранения более развитым, в 2021 году перечень ограничений по профессиям сократили с 456 до 100 пунктов. Кроме того, в 2022 году изменились ограничения для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Согласно новому списку женщинам, разрешили работать водителями грузовых автомобилей и автобусов с числом мест более 14, машинистами поездов, кварцедувами и в других должностях, которые не связаны с сильными физическими нагрузками и не угрожают репродуктивному здоровью.

На фоне подобных изменений женщины постепенно увеличивают свою активность в сферах, где ранее сильно преобладали мужчины. Так, за год доля резюме от женщин в сфере производства выросла в среднем по стране на 3,5%. Также более 120000 соискательниц в производственном секторе России только за последние три месяца.

Средний возраст соискателей в производственной индустрии страны от 26 до 35 лет (более трети всех резюме), ещё четверть соискателей находится в зрелом возрасте от 36 до 45 лет. На молодёжь до 25 лет приходится лишь каждое десятое резюме в стране.

Зарплаты

В целом по стране по сравнению с III кв. 2022 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях производственной сферы выросла на 2%: до 70000₽, с начала 2022 года зарплата в российском производственном секторе выросла на 17%. Ситуация в Петербурге: по итогам IV кв. зарплатные предложения работодателей упали на 7%, а вот с начала года рост составил +8%. Также активно росла зарплата в производственном секторе Архангельской области (+40% с начала года) и Псковской области (+38%). Одни из самых высоких зарплат в регионах СЗФО предлагают работодатели из Коми (почти 115000₽), здесь же зафиксирована самая большая динамика прироста доходов (+43%).

«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае. Парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам. По информации «Банка данных заработных плат», по итогам квартала в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он, разумеется, несопоставим с текущей инфляцией. Видимо, сказывается всеобщий дефицит людей на рынке труда, и компании пытаются поднимать зарплаты. Конечно, на покупательскую способность это повышение мало повлияло — на текущие деньги мы можем купить меньше товаров, чем в начале года. Но положительная динамика сама по себе уже хороший знак», — отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности, руководитель направления клиентской эффективности (наглядно в таблице).