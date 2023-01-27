Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
По итогам 2022 года российские работодатели, связанные со сферой производства опубликовали более 650000 вакансий, из них в четвёртом квартале порядка 33% или 200000 вакансий. Кризисные явления всё-таки сказались на промышленном рынке и в годовом выражении спрос на новых работников сократился на 31% за IV кв. 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в сфере производства и выяснили основные тренды развития индустрии в 2022 году.
Работодательский спрос
В топ регионов по наибольшему спросу на производственных специалистов и рабочих по итогам IV квартала вошли Москва (17% вакансий от всего объёма по стране), Петербург (11%), и Московская область (10%) (наглядно на диаграмме 1).
На регионы СЗФО приходится 37000 производственных вакансий, что соответствует прошлогодним показателям, а также на 3% больше, чем в III кв. 2022 года. Таким образом, промышленная сфера на Северо-Западе страны несмотря на кризисные явления оставалась в более стабильном состоянии, чем в других федеральных округах с точки зрения спроса на персонал. В целом на Северо-Западе каждая седьмая вакансия размещена именно в сфере производства и сельского хозяйства. При этом ещё в III кв. производственная отрасль занимала меньшую долю – на промышленный сектор приходилась лишь каждая десятая вакансия от всего объёма рынка труда СЗФО.
Традиционно наибольшая доля подобных вакансий на Северо-Западе страны приходится на Петербург (64% от всего объёма по сфере в СЗФО). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий, число новых рабочий мест за квартал не упало), на третьем – Мурманская и Архангельская область (по 4% в каждом регионе). Также держится спрос на промышленных работников в Калининградской области (4% вакансий по всему Северо-Западу). В Новгородской области и Коми спрос держится на уровне 3% вакансий. По итогам IV кв. именно в Коми сильнее всего вырос спрос на производственников (+5% новых рабочих мест). Также по 2% вакансий приходится на Псковскую область и Карелию, в НАО чуть менее 1%.
По данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru, по итогам IV квартала 2022 года в число лидеров по набольшему числу вакансий в сфере производства вошли «Стройтранснефтегаз», «Газпром нефть», «НИТЭК», «Ростелеком», Группа компаний «Система», «Газстройпром», Холдинг «Селигдар», ГК «Черкизово», Розничная сеть «МАГНИТ», «Уралметаллургмонтаж 2», Российские железные дороги и «Калашников».
Востребованные профессии
В топ наиболее востребованных профессий у производственных компаний по итогам IV кв. 2022 года и на данный момент входят технологи (на них приходится 4% вакансий от всего объема в производстве). На втором месте – инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и механики, а также сварщики (по 3% в каждой профессии). Замыкают пятёрку операторы станков с ЧПУ.
Из топ-20 самых востребованных у работодателей промышленного сектора по итогам квартала выбыли такие профессии как продавец-консультант и кассир. При этом в лидеры по востребованности вошли технологи (ранее были на 3 месте), инженеры-конструкторы и проектировщики (были на 8 месте). В данном случае важно отметить, что 11 из 20 профессий в рейтинге востребованности у производственных компаний относятся к рабочей сфере (водители, операторы производственных линий, слесари, мастера участков, электромонтажники, машинисты и другие). Также в рейтинг попали 5 инженерных профессий и 4 так называемые «беловоротничковые» профессии (менеджеры по продажам, бухгалтеры, программисты и закупщики) (наглядно на диаграмме 2).
При этом соискатели-россияне, интересующиеся работой в промышленной сфере, как правило, претендуют на места инженеров (19% резюме в IV кв. 2022 или более 104000 соискателей), сервисных инженеров (10%), технологов (8%), слесарей (7%), машинистов (7%), а также научных специалистов (6%). В данном случае превалируют инженерные специальности над рабочими (наглядно на диаграмме 3).
Соискательская активность
Соискательская активность в сфере производства за последние месяцы была ниже обычной: -13% новых резюме в IV кв. 2022 года по сравнению с III кв. 2022-го. На российском рынке труда всё больше виден дисбаланс работодательского спроса и соискательского предложения особенно в производственных и обрабатывающих отраслях. Можно говорить о том, что в регионах страны продолжает нарастать кадровый голод. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена.
Наиболее острый дефицит кадров в российском производстве наблюдается в таких профессиях как механик, машинист, наладчик, слесарь, оператор производственной линии – менее 1-2 человек на рабочее место. Относительно комфортная ситуация зафиксирована лишь в таких специальностях как продавец, кассир, менеджер по продажам, водитель, но при этом за этих же специалистов активно борются работодатели из других отраслей.
В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие жители регионов открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики. Сказывается демографическая ситуация: в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть.
В связи с тем, что россияне стали намного реже выходить на рынок труда, упал уровень конкуренции за рабочие места (соотношение числа резюме на одну вакансию). В целом на протяжение всего 2022 года как в целом по России, так и в частности в регионах СЗФО число кандидатов на одну вакансию в производственном секторе не превышало 2-3 человек (наглядно на графике).
Россия одна из немногих стран мира, в которой существует ограничение по работам для женщин. Ограничения введены для сохранения репродуктивного здоровья женского населения. Поскольку технологии выполнения работ становятся более безопасными, а здравоохранения более развитым, в 2021 году перечень ограничений по профессиям сократили с 456 до 100 пунктов. Кроме того, в 2022 году изменились ограничения для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Согласно новому списку женщинам, разрешили работать водителями грузовых автомобилей и автобусов с числом мест более 14, машинистами поездов, кварцедувами и в других должностях, которые не связаны с сильными физическими нагрузками и не угрожают репродуктивному здоровью.
На фоне подобных изменений женщины постепенно увеличивают свою активность в сферах, где ранее сильно преобладали мужчины. Так, за год доля резюме от женщин в сфере производства выросла в среднем по стране на 3,5%. Также более 120000 соискательниц в производственном секторе России только за последние три месяца.
Средний возраст соискателей в производственной индустрии страны от 26 до 35 лет (более трети всех резюме), ещё четверть соискателей находится в зрелом возрасте от 36 до 45 лет. На молодёжь до 25 лет приходится лишь каждое десятое резюме в стране.
Зарплаты
В целом по стране по сравнению с III кв. 2022 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях производственной сферы выросла на 2%: до 70000₽, с начала 2022 года зарплата в российском производственном секторе выросла на 17%. Ситуация в Петербурге: по итогам IV кв. зарплатные предложения работодателей упали на 7%, а вот с начала года рост составил +8%. Также активно росла зарплата в производственном секторе Архангельской области (+40% с начала года) и Псковской области (+38%). Одни из самых высоких зарплат в регионах СЗФО предлагают работодатели из Коми (почти 115000₽), здесь же зафиксирована самая большая динамика прироста доходов (+43%).
«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае. Парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам. По информации «Банка данных заработных плат», по итогам квартала в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он, разумеется, несопоставим с текущей инфляцией. Видимо, сказывается всеобщий дефицит людей на рынке труда, и компании пытаются поднимать зарплаты. Конечно, на покупательскую способность это повышение мало повлияло — на текущие деньги мы можем купить меньше товаров, чем в начале года. Но положительная динамика сама по себе уже хороший знак», — отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности, руководитель направления клиентской эффективности (наглядно в таблице).