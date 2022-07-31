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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.22 19:00

Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска

Ежегодный отпуск минимум в 28 дней — это право каждого работающего, и воспользоваться этим правом чаще всего хочется по своему усмотрению. Возможно ли это? Имеет ли работник право разбить отпуск на части так, как ему нужно, эксперты «SuperJob» выяснили у юриста по трудовому праву.

Трудовой кодекс РФ категоричен: каждому работнику должен быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск минимум на 28 календарных дней в году. А что делать, если работник хочет уйти в отпуск не на 28 дней сразу, а 4 раза по 7?

На сколько частей можно разделить отпуск

Закон не устанавливает чётких ограничений по поводу того, на сколько частей можно разделить отпуск. Единственное требование на этот счёт, содержится в статье 125 Трудового кодекса РФ: хотя бы одна из частей отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.

И это значит, что 1 раз в год все-таки придётся идти в отпуск на 14 дней, а вот остальные 14 дней можно бить на любые части — никаких ограничений по закону на это нет. Осталось только договориться с работодателем.

Важно: отпуск на части можно разделить только по соглашению с работодателем.

Даже если вы относитесь к льготной категории работников (как, например, многодетные родители, почётные доноры и т. п.) и по закону можете использовать отпуск в удобное для вас время, разделить отпуск на части всё равно можете только по соглашению с работодателем.

Есть два момента, когда работник может договориться с работодателем о делении своих законных 28 (или более) дней ежегодного оплачиваемого отпуска на части:

1.  Во время составления графика отпусков;

2. Написав заявление с просьбой разделить уже утверждённый в графике отпуск на части. В этом заявлении нужно указать, на сколько частей вы просите разделить отпуск, когда начинается и заканчивается каждая из его частей и сколько составляет продолжительность каждой части.

За сколько дней нужно обратиться к работодателю с заявлением о разделении отпуска на части

Конкретных сроков подачи такого заявления нет, но они могут быть установлены во внутренних документах компании. В любом случае, чем раньше вы обратитесь с таким заявлением, тем больше шансов получить согласие работодателя.

Что еще учесть

Не пренебрегайте чтением локальных нормативных актов той организации, где вы работаете. Вполне возможно, работодатель установил в них порядок разделения отпуска на части и предусмотрел:

— сроки, в которые вам нужно обратиться с заявлением;

— порядок согласования с руководителями разделения отпуска на части;

— минимальное количество дней отпуска в каждой из частей и пр.

Если такой порядок установлен, ознакомьтесь с ним и используете его для решения своих «отпускных» вопросов. 

Бывает ли на практике, что все части отпуска работника в году меньше 14 дней?

Да, если часть отпуска перенесена на следующий рабочий год работника. По статье 124 ТК РФ, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. То есть часть отпуска продолжительностью 14 дней и более может быть перенесена на следующий рабочий год работника, но должна быть в любом случае использована работником в следующем рабочем году.

Обратите внимание: переноса отпуска или части отпуска на следующий год может быть произведён только по договоренности между работником и работодателем. А для некоторых работников такой перенос в принципе недопустим (для работников в возрасте до восемнадцати лет или занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).

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