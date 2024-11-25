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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.24 13:55

Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет

Северяне могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, так как живут и работают в особых природно-климатических условиях. В 2024 году Отделение Социального фонда России по Мурманской области досрочно назначило страховую пенсию по старости более 5,8 тысячи жителям региона.

Как сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Мурманской области, чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, гражданин должен проработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера (либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях) и иметь страховой стаж: для женщин — не менее 20 лет, для мужчин — 25 лет. Кроме того, гражданину необходимо иметь определенную сумму пенсионных коэффициентов, в 2024 году — не менее 28,2 (с 2025 года не менее 30).

В 2024 году при соблюдении всех условий досрочно на страховую пенсию по старости среди северян выходят женщины, родившиеся в 1971 году и мужчины, родившиеся в 1966 году, — пенсия им назначается по достижении возраста 53 лет и 58 лет.

Важно отметить, что так называемые нестраховые периоды, которые в соответствии с законодательством включаются в страховой стаж, не будут учитываться при исчислении специального «северного» стажа (отпуск по уходу за ребёнком, служба в армии по призыву, уход за гражданином с инвалидностью I группы или пожилым человеком старше 80 лет).

Исключение составляют периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооружённых Силах РФ, периоды пребывания в добровольческом формировании, которые включаются в «северный» стаж в календарном порядке в случае, если они непосредственно следовали за работой в районе Крайнего Севера.

При исчислении стажа периоды участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании засчитываются в стаж в двойном размере.

Существуют категории граждан, для которых предусмотрены особые льготы. Например, северянки, родившие двух и более детей и имеющие не менее 12 лет стажа в районах Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 50 лет.

Оленеводы, рыбаки и охотники–промысловики, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и проработавшие по профессии (женщины — 20 лет, а мужчины — 25 лет) могут выйти на пенсию в 45 лет и в 50 лет соответственно.

При выходе на пенсию «северный» стаж засчитывается даже в том случае, если он выработан не полностью. Так, граждане, проработавшие не менее 7,5 лет в районах Крайнего Севера, имеют право на уменьшение общеустановленного пенсионного возраста на 4 месяца за каждый полный отработанный в районах Крайнего Севера календарный год.

Пенсионерам, выработавшим необходимый «северный» и страховой стаж, а также тем, кто проживает в районах Крайнего Севера, устанавливается увеличенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности). Размер фиксированной выплаты может измениться при переезде из района Крайнего Севера в регион с обычными климатическими условиями, если пенсионер не имеет достаточного «северного» и календарного страхового стажа.

Выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта можно заказать на портале «Госуслуги». Она содержит информацию о продолжительности стажа и количестве пенсионных коэффициентов, а также об учтенных периодах трудовой деятельности и размере перечисленных работодателями страховых взносах.

Для заблаговременной подготовки к пенсии северяне могут обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Мурманской области. Специалисты проведут оценку представленных документов и сами сделают все необходимые запросы. По результатам проведенной работы при необходимости лицевой счёт будет дополнен недостающими сведениями или откорректирован с учётом имеющихся документов. По результатам проведенной работы гражданину будет направлено уведомление о её завершении.

Обращаем внимание, что периоды осуществления предпринимательской деятельности в районах Крайнего Севера включаются в «северный» стаж при условии уплаты страховых взносов и документальном подтверждении.

В зависимости от вида деятельности, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, подтверждающими документами могут быть:

•        патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности с указанием «северной» территории его действия;

•        договор аренды (справки об аренде) помещений, необходимых для осуществления деятельности;

•        договор на выполнение работ или предоставление услуг частным лицам, предприятиям и организациям, расположенным в северных районах;

•        сведения о регистрации кассовых аппаратов индивидуального предпринимателя в налоговом органе.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться по телефону регионального контакт-центра 8-800-200-12-60 (звонок бесплатный, время работы: пн.-чет. - с 8.30 до 17.00, пят. - с 8.30 до 15.00).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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