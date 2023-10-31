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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 09:30

Как сейчас в Счастье налаживается мирная жизнь, или Мурманские журналисты отвезли в Луганск книги на русском языке

Мурманские журналисты стали участниками гуманитарной экспедиции «Книги на русском». Целью проекта, организованного Мурманским региональным отделением Союза журналистов России был сбор в Мурманской области литературы, написанной на русском языке, и доставка книг в школьные библиотеки Луганской Народной Республики.

Инициатива была поддержана Президентским фондом культурных инициатив. Книги собирали с начала августа до середины октября. Литературой из своих домашних библиотек делились люди самого разного возраста и профессий.

По просьбе Министерства образования и науки ЛНР собирались в основном издания русских классиков, а также зарубежная литература, переведённая на русский язык, и детские книги. Всего удалось собрать 21 тысячу экземпляров, в ЛНР отправили 18 тысяч. Оставшиеся 3 тысячи - беллетристика, произведения, не соответствовавшие возрасту читающих - передали в библиотеки, созданные в мурманских больницах, и другие учреждения.

В составе экспедиции в ЛНР были председатель регионального отделения журналисткой организации Светлана Солдатова и два мурманских журналиста - редактор оперативной службы «Мурманского вестника» Сергей Юдков и руководитель фотослужбы Лев Федосеев.

Из Ростова-на-Дону на автомобиле они добрались до Луганска. Там состоялись встречи с учителями одного из крупнейших в ЛНР средних образовательных учреждений - гимназии №60. Журналисты побывали на уроке русского языка, рассказали школьникам об акции «Книги на русском». Дети с удовольствием познакомились с привезённой литературой. Также состоялась встреча в школьной библиотеке.

Надо отметить, что по данным Министерства образования и науки ЛНР, украинские власти, ведя целенаправленную политику по выдавливанию и откровенному запрету русского языка, уничтожили более 11 миллионов книг, написанных на языке Пушкина и Тургенева. Особенно пострадали школьные библиотеки.

Сейчас ситуация меняется. Луганские школы полностью обеспечены современными российскими учебниками, по распоряжению Президента РФ Владимира Путина поступает и художественная литература. Но, как отмечали луганские педагоги и библиотекари, инициатива мурманского союза журналистов ценна именно тем, что она идёт снизу, от простых людей, желающих, даря свои книги, помочь людям, живущим в Донбассе.

Во время поездки в Луганскую Народную Республику журналистам удалось побывать в литературном музее имени Владимира Даля, встретиться с коллегами из телекомпании ЛНР. Они рассказали, как им приходится работать в освобожденных селах и непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения. Также состоялась встреча с актёрами Луганского академического русского драматического театра Павла Луспекаева.

Удалось добраться до города Счастье, расположенного недалеко от Луганска. Восемь лет после провозглашения ЛНР этот городок находился в зоне, которая была занята украинскими войсками, среди которых преобладали националистические формирования. Журналисты побеседовали с главой города, настоятелем местной православной церкви, простыми горожанами, которые рассказали им, насколько сложно было жить все эти восемь лет, и как сейчас в Счастье налаживается мирная жизнь.

Во время акции шли съёмки документального фильма с одноименным названием «Книги на русском». Режиссёр фильма Елена Васюкова, сценарист Светлана Солдатова, операторы - Сергей Пашков, Евгений Кошлаков, продюсер Светлана Осминина.

Акцию поддержали ведущие СМИ Заполярья. Сбор книг при информационной поддержке журналистов проводился в библиотеках Мурманска, Александровска, Североморска, Мончегорска, Заозерска. Не остались в стороне Кировск, Апатиты, Ковдор. Ловозеро, Кандалакша, Умба, Полярные Зори, Оленегорск и Полярный. Также к проекту присоединились Мурманский Дом Молодёжи, Министерство образования ЛНР и Министерство культуры Мурманской области, партия «Единая Россия». Участвовали и промышленные предприятия региона: Кольская горно-металлургическая компания, «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» и Кольская атомная станция.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/sergej-dubovoj-podderzhal-akciyu-knigi-na-russkom

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