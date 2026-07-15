Кольская АЭС приглашает принять участие в турнире по водным видам спорта «Атомная регата - 2026»КАК СФОРМИРОВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ
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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 12:10

КАК СФОРМИРОВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ

Идея финансовой подушки простая – это определенные сбережения, которые нужны для трат в экстренных ситуациях. Раньше для этого использовали копилки. В современном мире речь уже идёт о финансовых инструментах. Рассказываем, как сформировать такой запас.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Многие путают эти понятия. Дело в том, что хотя внешне они похожи, но у них принципиально другое назначение. Для инвестиционного портфеля на первом месте стоит доходность. Фонды для инвестпортфеля подбирают прежде всего доходные, остальные параметры вторичны.

Подушка безопасности же должна удовлетворять следующим параметрам:

  • доступность и ликвидность. Деньги должны храниться в таких инструментах, которые можно превратить в наличные быстро и без потери стоимости;
  • высокая надежность. Этот портфель надо формировать так, чтобы исключить или значительно снизить риски потерь;
  • минимальная доходность. Она должна быть такой, чтобы перекрывать инфляцию.

Естественно, такой портфель должен храниться отдельно от инвестиционного, его размер должен быть достаточен примерно на полгода жизни или для каких-то непредвиденных затрат, вроде ремонта автомобиля.

КАК НАКОПИТЬ

Сформировать финансовую подушку проще всего, если выделить какой-то процент из доходов. Например, до пяти процентов из зарплаты. Обязательно надо выделить часть прибыли инвестиционного портфеля. Тут процент может вырасти и до двадцати. И, конечно, необходимо реинвестировать все доходы самой подушки безопасности. Самое главное, не смешивать этот портфель с другими.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБРАТЬ

Конкретные финансовые инструменты надо выбирать так, чтобы была возможность их превратить в наличные деньги достаточно быстро, оптимально за 1-3 рабочих дня. При этом потерь от такой конвертации не должно быть вообще или они должны оставаться на минимальном уровне. Обычно рекомендуют следующие варианты:

  • банковские депозиты (накопительные, без штрафных санкций за снятие);
  • золото и золотые инструменты;
  • облигации федерального займа;
  • вложения в фонды денежного рынка.

Надо понимать, что депозиты или инструменты на основе золота очень разные. Например, долгосрочные вклады с высокими процентами, скорее всего, не подойдут – у них высокие штрафы за досрочное снятие. Золотые слитки – надёжный вариант, но легально их быстро продать довольно сложно. Тут лучше выбрать электронные сертификаты, они намного ликвиднее.

 

 

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