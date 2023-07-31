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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 12:00

Как сильно меняется зарплата работников в Мурманской области в зависимости от профессионального стажа

Так, в Мурманской области молодым соискателям без опыта проще всего найти работу с зарплатой выше рынка в сфере производства. В данной отрасли мурманский бизнес молодым соискателям готов сразу платить порядка 65000 рублей. Близко к ней расположился рабочий персонал: здесь начинающим водителям, кладовщикам, механикам и инженерам готовы платить до 69700.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес работникам с разным профессиональным стажем, а также в каких отраслях зарплаты молодых специалистов растут быстрее всего.

Уровень как предлагаемой зарплаты в вакансиях, так и реального дохода, который сотрудники получают на руки, во многом зависит от их опыта и стажа в профессии.

Так, в Мурманской области молодым соискателям без опыта проще всего найти работу с зарплатой выше рынка в сфере производства. В данной отрасли мурманский бизнес молодым соискателям готов сразу платить порядка 65000 рублей. Близко к ней расположился рабочий персонал: здесь начинающим водителям, кладовщикам, механикам и инженерам готовы платить до 69700. Несмотря на то, что рабочие специальности остаются непопулярными из-за отношения к ним как к непрестижным, в данной области можно хорошо развиться и выйти на доход до 100000 руб. С другой стороны, одни из самых низких зарплат молодым мурманчанам без опыта в профессии платят компании из области туризма (38000) и транспорта (38000).

Если же молодой работник всё же решает задержаться в профессии и не уходит из неё (несмотря на невысокую зарплату) работодатели постепенно начинают повышать доход начинающих специалистов. И уже после 1-3 лет труда по профессии молодые сотрудники могут рассчитывать на прибавку от 5% до 45% в зависимости от профессии. Так, компании из сферы финансов повышают доход молодым работников через 1-3 года 20-30%. А вот в сфере IT начинающие работники с опытом от 1 года до 3 лет уже могут увеличить доход на 56% (с 45000 до 70000). Схожая ситуация в сфере добычи сырья: на старте карьеры специалисты могут рассчитывать на 66000, через три года вполне могут зарабатывать до 90000, а через шесть лет – до 130000 (рост зарплаты на 97%) (наглядно в таблице).

«В данном случае самый болезненный вопрос – сохранность молодых специалистов в профессии в первые 1-3 года, когда на них, как правило, ложится нагрузка в виде выплаты всевозможных кредитов (за учёбу, за квартиру, за технику и т.п.), появляется семья или дети. Это подтверждается и опросом hh.ru среди молодых специалистов в Мурманской области: лидирующей причиной, почему молодые люди переходят из одной профессии в другую является даже не желание попробовать себя в разных ипостасях, а именно очень маленькая зарплата. Заявили, что увольнялись по этой причине в 2023 году 72% опрошенных в регионе. На втором месте – смутные карьерные перспективы, которые тоже связаны с потенциальным ростом доходов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

При этом, конечно, есть и те, кто не уходит с работы (даже если она их не устраивает) и здесь основными удерживающими причинами являются кредиты и ипотека. Такие работники заявляли в ходе опроса hh.ru, что пока что остаются на текущем и не самом любимом рабочем месте, потому что опасаются, что не найдут место лучше текущего (35%). Ещё 34% заявили, что не увольняются, потому что у них нет ресурсов (сил, денег, времени) на поиск новой работы. 31% боятся не пройти испытательный срок на новом месте.

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