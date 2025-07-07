КАК СОЗДАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИКАК ПРАВИЛЬНО ЗАКРЫТЬ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ В БАНКЕ
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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.25 12:45

КАК СОЗДАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИ

Если у вас есть кредит под залог квартиры, важно не только вовремя их погашать, но и думать о будущем. Финансовая подушка безопасности — ваш запас на случай непредвиденных обстоятельств: потери работы, болезни или других форс-мажоров. Давайте разберем, как ее создать, даже если вы выплачиваете займы.

ОЦЕНИТЕ СВОИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Первое, что нужно сделать, — понять, сколько денег вы зарабатываете и на что тратите. Возьмите лист бумаги или откройте таблицу на компьютере и запишите все свои доходы: зарплату и подработки.

Затем выпишите все расходы:

  • коммунальные платежи;
  • продукты;
  • транспорт;
  • развлечения;
  • платежи по кредиту;
  • прочее.

Когда вы увидите всю картину, станет понятно, сколько денег у вас остается каждый месяц. Это и будет отправной точкой для создания подушки.

ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЬ

Финансовая подушка безопасности должна быть не абстрактной идеей, а конкретной суммой, которая позволит оставаться на плаву несколько месяцев, даже если вы потеряете работу.

В идеале отложить сумму, равную трем-шести месяцам ваших текущих расходов.

НАЧНИТЕ С МАЛОГО

Не пытайтесь откладывать сразу большие суммы, иначе быстро выгорите и сдадитесь. Лучше начать с небольшой, но регулярной суммы.

Например, если у вас остается 5–10% от зарплаты после всех расходов, откладывайте их. Даже если сумма кажется незначительной, со временем деньги накопятся.

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ ПРОЦЕСС

Чтобы не забывать откладывать, настройте автоматический перевод на отдельный счет или вклад.

Пока деньги на отдельном счету, у вас не будет соблазна их потратить.

СОКРАТИТЕ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ

Посмотрите на свои траты и подумайте, от чего можно отказаться. Может быть, вы слишком часто ездите на такси или покупаете кофе навынос? Даже небольшая экономия поможет быстрее накопить нужную сумму.

Но не урезайте все расходы. Оставьте то, что приносит вам радость.

ИЩИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА

Если у вас есть свободное время, подумайте о подработке. Это может быть фриланс или временная работа на полставки.

Возможно, вы умеете делать что-то своими руками. Монетизируйте свое хобби. Все, что заработаете сверх основного дохода, направьте на создание подушки.

РЕГУЛЯРНО ПЕРЕСМАТРИВАЙТЕ ЦЕЛИ

Жизнь меняется, и ваши финансовые цели тоже могут измениться. Раз в несколько месяцев проверяйте, сколько вы уже накопили, и корректируйте свои планы. Если ваш доход увеличился, попробуйте откладывать больше. Если появились новые расходы, пересмотрите свои приоритеты.

Создать финансовую подушку безопасности при наличии кредита — это нелегко, но возможно. Главное — начать с малого, быть последовательными и не бояться менять свои привычки.

Даже если вы откладываете понемногу, со временем сумма превратится в надежный запас, который поможет вам чувствовать себя увереннее в любой ситуации.

 

 

 

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