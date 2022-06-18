Как создать условия для роста инвестиций в Арктике, рассказал Андрей Чибис в рамках ПМЭФ – 2022

В рамках ПМЭФ – 2022 на секции «Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы» губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, как создавались особые меры поддержки инвесторов и к каким результатам это привело уже сегодня.

«Ещё несколько лет назад северяне считали, Арктика – это что-то далекое, холодное, бесперспективное, брошенное. Они готовы были покинуть область и были уверены, что в регионе их ничего не ждёт. Но сейчас все кардинально поменялось. У молодёжи «горят» глаза, когда они видят не то, что на бумаге, в стратегии, а реально построенные объекты, реализованные проекты. Северян начинает переполнять гордость за свою страну, когда они видят приходящие ледоколы, строительство железной дороги к порту на западном берегу Кольского залива... Появилась надежда и уверенность, что в Арктике не просто можно, но и нужно жить! А это самый главный результат проделанной работы», – акцентировал внимание участников секции Андрей Чибис.

Губернатор также выразил благодарность правительству Мурманской области за усилия, которые были вложены в развитие региона в последние 3 года.

«Нашей целью было создание особых режимов, которые бы дали толчок развитию. Пик пришёлся на начало пандемии. Было вложено огромное количество труда и времени в то, чтобы появилась территория опережающего развития «Столица Арктики». С финансовым блоком были проведены дискуссии на тему, каким должен быть резидент арктической зоны, как это определить, где точка отсчета. И Минтруд, который настаивает на том, чтобы было выгодно и региону, и инвесторам. Сегодня во многом благодаря этим спецрежимам имеется возможность создавать услуги и продукты для тех людей, которые живут и работают в Арктике. Также это позволило обеспечить беспрецедентную динамику экономического роста, увеличить приток инвестиций. И самое главное, каждый северянин почувствовал эти изменения на себе, заметил в кошельке, в семейном бюджете», – отметил глава Мурманской области.

Кроме того, губернатор напомнил, что созданию особой экономической базы также помогло снижение налогов в 6 раз для малого и среднего бизнеса. Подписанные на форуме стратегические соглашения позволят продолжить реализацию проектов и строительство объектов. Так, начнется реализация проекта по строительству нового современного металлургического завода в Мончегорске. Это повлечёт не только инвестиции в социальную сферу, но и перестройку города, возведение нового жилого микрорайона.

По словам Андрея Чибиса, в контексте обсуждения взаимодействия Дальнего Востока и Арктики базовым проектом является строительство Мурманского транспортного узла.

«Зафиксировано, что в концу 2023 года порт «Лавна» заработает и после выхода на проектную мощность сможет обрабатывать 18 млн тонн груза на западном берегу Кольского залива. Одновременно это повлечёт строительство ещё двух портов благодаря проложенной железной дороге. К 2030 году грузооборот порта достигнет 80 млн тонн – это та самая трансформация в уникальный логистический хаб, базовый порт Северного морского пути. Без совместных усилий, без фиксации и регулирования преференциальных режимов этого всего бы не было», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также назвал необходимым условием развития исполнение всех взятых на себя обязательств. В этой связи региональное и федеральное правительство в Арктике продемонстрировало пример эффективного частного и государственного партнерства. Как отметил губернатор, показателями этого являются реализация новых проектов, строительств, создание новых рабочих мест и перспективы, которые открываются для людей, живущих на севере.

Сессия организована Минвостокразвития России и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Участие в дискуссии приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы арктических регионов и руководители крупных компаний.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/