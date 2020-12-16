Как создавалась энергосистема Заполярья и благодаря кому полярная ночь становится светлее и теплее – расскажет проект «проСТО»

Стартовал проект «проСТО», приуроченный ко Дню энергетика и 100-летию принятия плана электрификации России.

В ТРК «Мурманск Молл» разместилась выставка с фотографиями сотрудников генерирующих, сетевых, энергосбытовых компаний, благодаря которым в домах северян всегда есть светло и тепло, а города сияют яркими огнями.

100 лет назад, 21 декабря 1920 года, было принято решение о массовом строительстве гидро- и теплоэлектростанций по всей стране. В Заполярье первыми стали Нива ГЭС-2, Нижне-Туломская ГЭС и Мурманская ТЭЦ, входящие в энергетический комплекс ПАО «ТГК-1».

Главная фотография проекта – портрет мастера-механика Нижне-Туломской ГЭС Александра Букина – представителя династии энергетиков. Два поколения Букиных участвовали в строительстве гидроэлектростанций Заполярья – от первенцев Нивских ГЭС до самых молодых Серебрянских ГЭС.

«Профессия энергетика всегда была и будет не только одной из самых важных и почетных, но и одной из самых значимых и жизненно важных для всех нас. Благодаря их труду в наших домах светло, тепло и уютно. От бесперебойной подачи энергии зависит работа социально значимых и стратегически важных объектов. Наша совместная с энергетическими компаниями инициатива призвана еще раз обратить внимание северян на героический труд работников регионального ТЭК, кто выбрал своим призванием этот ответственный путь», – прокомментировала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алена Кузнецова на церемонии открытия выставки.

Выставка открыта до 28 декабря в ТРК «Мурманск Молл». Истории героев и их карьерный путь рассказаны на сайте проекта.

Проект организован Минэнерго и ЖКХ Мурманской области совместно с энергетическими компаниями региона – филиалом «Кольский» ПАО «ТГК-1», АО «Мурманская ТЭЦ», АО «АтомЭнергоСбыт», АО «Мурманэнергосбыт», АО «Мончегорские электрические сети», Кольская АЭС, Мурманский филиал «Россети Северо-Запад».