Как стать популярным блогером в Ютубе

Чудодейственных способов добиться успеха на видеоплатформе нет. Накрутки, использование ботов и тому подобное не позволяет гарантировать длительный стабильный успех. Но и самый настойчивый труд, активная съёмка роликов «выйти из ямы» помогает далеко не всем. Использование качественного оборудования и программ позволят удержать внимание зрителей. Однако они не решают другую важную задачу — как их первоначально привлечь.

Фундаментальный фактор

Безусловно, можно заказать зрителей на свой стрим на одном из сервисов (как этот https://smmlaba.com/youtube/liveviews/), и в этом есть смысл, если соблюдается важнейшее условие — первые 10–20 секунд каждого ролика будут цеплять публику. Нельзя при этом сразу выдавать самое интересное и важное — подумайте сами, будете ли смотреть такой контент или нет. А чтобы аудитория могла оценить «крючок», следует тщательно поработать над превью и анонсами. Уже давно не привлекают большие буквы и восклицательные знаки.

Составить хорошее описание канала, которое сразу выразит его суть в немногих фразах и покажет серьёзность ваших намерений, будет непросто. Но потраченные на это часы обернутся дополнительным притоком подписчиков. Далее, независимо от затрат времени на сам блог, нужно отвечать на комментарии активнее — ничто люди не ценят так, как внимание к ним. Один канал должен иметь строго одного автора; в единичных случаях можно двоих, если они «вытягивают харизмой».

Работа с темами и иное

Существует железное правило Ютуба: пока из тематики что-то можно выжать, её бросать не стоит. Исчерпается ресурс — бросайте без сожаления. Внимательнее следует подходить к рекламе: её бестолковая настройка оттолкнёт изрядную часть потенциальных посетителей. Если платформа показывает скверную статистику по любым видеоклипам, их надо немедленно убирать.

Не бойтесь сломать шаблоны: таинственное, необычное, выходящее за рамки привлекает внимание. Но опасайтесь «жареных» заголовков в стиле жёлтой прессы; хотя грань тонка, её чувствуют интуитивно. Результативных ютуберов объединяет ещё одна черта: они следуют интересам, вкусам пользователей, а не пытаются внедрить повестку искусственно.

Учитесь составлять последовательный сценарий, досконально исполнять его. Вычищайте безжалостно слова паразиты, связки, хмыканья, неудачные ракурсы. Ведите себя перед камерой естественно. Стремитесь закрывать потребность в информации до конца, чтобы каждый сюжет выглядел законченным. Экспериментируйте со стилем, подачей сведений.

На правах рекламы (LdtCKcmaj).