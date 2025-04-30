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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 13:30

Как строить карьеру на Севере: старшеклассникам рассказали о стажировках и профессиональных возможностях в регионе

28 апреля в рамках регионального форума «Возможности Севера», организованного «Движением Первых» Мурманской области, старшеклассники познакомились с перспективами профессионального роста и трудоустройства в регионе.

Свою работу на форуме представил проект «Курс на Север», реализуемый в Мурманской области с 2023 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Руководитель проекта Венера Кравченко рассказала о возможностях прохождения практики и стажировок на предприятиях Заполярья. По её словам, многие работодатели региона готовы рассматривать возможность поддержки студентов — включая оплату практики, компенсацию расходов на медкомиссию, предоставление жилья, проезд и другие формы содействия.

«Мурманская область даёт реальные возможности для развития, где ты нужен и можешь быть полезен своему региону. Мы подбираем место практики индивидуально, помогаем с организационными вопросами, чтобы ребятам было проще сделать свой первый шаг в профессию именно на Севере», — отметила Венера Кравченко.

На сегодняшний день заявки на участие в программе практик подали уже более 700 учащихся по всей стране. Кроме того, участникам форума представили программу амбассадоров «Вернусь с друзьями», которая объединяет студентов, обучающихся за пределами Мурманской области, но сохраняющих связь с регионом и продвигающих его возможности по всей стране. Специально для участников форума амбассадоры записали вдохновляющее видеоприветствие.

На стенде проекта школьники смогли пройти тематическую викторину и протестировать новую нейросетевую игру «Профориентация», разработанную специально для офлайн-мероприятий.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, форум стал важной площадкой для профессионального самоопределения молодёжи и знакомства с реальными мерами поддержки в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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