Как тебе такое, Илон Маск: к полёту в космос готов почти каждый третий россиянин

О полёте в космос мечтает почти треть россиян, а особенно часто об этом задумываются программисты, инженерно-технические работники, аналитики и менеджеры по закупкам. В преддверии Дня космонавтики в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 5000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Хотел бы полететь в космос 31% россиян, не хотели бы — 57%. В своём желании примерить скафандр мужчины признаются чаще женщин (38% против 24%). Чем выше доход респондентов, тем чаще они мечтают о звездах: если среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей полететь в космос хотели бы 25%, то среди опрошенных с доходом от 80 тысяч — уже 36%. Желание своими глазами увидеть Землю с орбиты зависит и от возраста опрошенных: 35% среди россиян моложе 34 лет и 22% среди россиян от 45 лет.

Чаще всех о полёте в космос мечтают программисты и инженерно-технические работники (по 46%), аналитики (45%), менеджеры по закупкам (44%), квалифицированные рабочие (38%) и системные администраторы (37%), реже всех — медсестры (14%), юристы и HR-менеджеры (по 23%), операторы call-центра, менеджеры по логистике и водители (по 24%).