Как только откроют границы, россияне планируют отправиться в Италию, Испанию или Таиланд

Большинство россиян — за то, чтобы коронавирусные ограничения на международные поездки были сняты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить коронавирусные ограничения на международные поездки, чтобы снизить уровень экономического и социального стресса, который переживают страны. Такую инициативу поддерживает каждый второй россиянин (53%). Против — лишь каждый четвертый (26%).

Сторонников инициативы среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (54 и 50% соответственно). Россияне до 34 лет выступают за отмену ограничений активнее более зрелых сограждан (57%). В поддержку инициативы высказались 6 из 10 респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Среди антиваксеров сторонников снятия ограничений на четверть больше, чем среди привитых от CОVID-19: 61 и 49% соответственно.

Какую страну мира россияне мечтают посетить в первую очередь после снятия ковидных запретов? Чаще всего упоминалась Италия (6%). На втором месте — Испания и Таиланд (по 4%). По 3% опрошенных хотели бы полететь в Египет и Турцию. По 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% — в Финляндию, Францию и Германию. Женщины чаще мечтают об Италии, Греции, Египте, Таиланде и Турции, мужчины — о США и Китае.