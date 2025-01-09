«Единство через культуру»: «Кировка» приглашает на фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»Поезд Деда Мороза прибудет в Мурманск 9 января, но ненадолго
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 11:00

Как только Росстат даст оценку фактической инфляции за 2024 год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня

К концу 2024 года средний размер социальный пенсии в России достиг почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости — почти 22,5 тысячи рублей, рассказала РИА «Новости» эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей... Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей», — сказала эксперт.

По данным Росстата на 1 октября, средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, неработающих — 13,77 тысячи рублей. Размер страховой пенсии по старости работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, неработающих — 23,41 тысячи рублей.

С 1 января нового года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,3%, напомнила Подольская. Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% в связи с ростом прожиточного минимума в РФ, добавила она. Размер выплаты не может быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому в тех регионах, где прожиточный минимум выше, социальная пенсия будет увеличена до этого порога. Индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля.

Кстати, страховые пенсии в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции. Об этом 28 декабря сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. По его словам, которые приводит ТАСС, в сентябре при подготовке бюджета власти корректировали прогноз по инфляции с 5,1 до 7,3 процента. В октябре Центробанк прогнозировал годовую инфляцию по итогам 2024-го на уровне 8-8,5 процента.

Досрочно перечислять пенсии за первые числа января начали уже сейчас — их увеличили на 7,3 процента, как и предусматривает закон о бюджете, рассказал министр. Но выплаты полагается индексировать по уровню фактической инфляции, отметил он.

По предварительным данным, годовая инфляция превышает заложенный в бюджете уровень. «На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства — после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», — объяснил Котяков.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как только Росстат даст оценку фактической инфляции за 2024 год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня-PRO Валюту (16+)Нефть слабо дешевеет, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика