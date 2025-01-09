Как только Росстат даст оценку фактической инфляции за 2024 год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня

К концу 2024 года средний размер социальный пенсии в России достиг почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости — почти 22,5 тысячи рублей, рассказала РИА «Новости» эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей... Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей», — сказала эксперт.

По данным Росстата на 1 октября, средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, неработающих — 13,77 тысячи рублей. Размер страховой пенсии по старости работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, неработающих — 23,41 тысячи рублей.

С 1 января нового года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,3%, напомнила Подольская. Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% в связи с ростом прожиточного минимума в РФ, добавила она. Размер выплаты не может быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому в тех регионах, где прожиточный минимум выше, социальная пенсия будет увеличена до этого порога. Индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля.

Кстати, страховые пенсии в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции. Об этом 28 декабря сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. По его словам, которые приводит ТАСС, в сентябре при подготовке бюджета власти корректировали прогноз по инфляции с 5,1 до 7,3 процента. В октябре Центробанк прогнозировал годовую инфляцию по итогам 2024-го на уровне 8-8,5 процента.

Досрочно перечислять пенсии за первые числа января начали уже сейчас — их увеличили на 7,3 процента, как и предусматривает закон о бюджете, рассказал министр. Но выплаты полагается индексировать по уровню фактической инфляции, отметил он.

По предварительным данным, годовая инфляция превышает заложенный в бюджете уровень. «На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства — после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», — объяснил Котяков.