КАК ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД?Прогноз ОДУ на 2026 год: в ближайшие годы прогнозируется рост запасов трески и пикши
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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 17:30

КАК ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ГРУЗ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД?

Зима — серьёзное испытание для всех участников дорожного движения. Особенно, когда речь идёт о перевозке тяжеловесных грузов: станков, строительной техники, промоборудования, металлоконструкций и других объектов массой в десятки тонн. В холодное время года транспортировка становится сложнее из-за низких температур, скользких дорог, ограниченной видимости и повышенных требований к технике и персоналу. Ошибки в таких условиях могут привести к серьёзным последствиям — от повреждения груза до аварий на трассе.

ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ И ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К МОРОЗАМ

Надёжная, исправная техника — ключ к безопасной автомобильной перевозке тяжеловесных грузов в зимний период. Важно учитывать не только состояние тягача и трала, но и вспомогательное оборудование: лебёдки, крепёж, гидравлику, такелаж, если он используется.

Что нужно предусмотреть:

  • Зимняя резина и достаточная глубина протектора — обязательное условие для грузовиков и прицепов, особенно если маршрут проходит через снежные или горные участки.
  • Проверка тормозной системы, особенно пневматики — зимой она работает с перегрузками.
  • Утепление и защита гидравлических систем, используемых для погрузки и фиксации техники.
  • Использование морозостойких ГСМ — масел, дизтоплива, тормозной жидкости.
  • Поддержка аккумуляторов и системы запуска — мороз резко снижает их эффективность.
  • Подготовка обогреваемых мест для водителей и техники при длительных стоянках.

Дополнительно: в зимний период погрузка и разгрузка может занимать больше времени, поэтому важно предусмотреть световое оборудование и прожекторы, чтобы выполнять работы при коротком световом дне. Более подробно об этом расскажут специалисты sab1.ru.

УСЛОВИЯ НА ДОРОГАХ И ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА МАРШРУТ

Один из главных вызовов зимней перевозки — это непредсказуемость дорожной ситуации. Снежные заносы, гололёд, обледенение мостов, низкая видимость, ограниченная пропускная способность — всё это может повлиять на график и безопасность перевозки.

Что нужно учесть:

  • Маршрут должен быть спланирован с учётом зимних ограничений. Некоторые дороги в зимнее время закрываются или становятся проходимыми только для специализированной техники (например, на Севере — по зимникам).
  • Нужно проверять погодные условия и наличие ЧС на всём протяжении маршрута: обрывы линий электропередачи, заторы, закрытие перевалов и мостов.
  • Возможна необходимость в сопровождении и зимней очистке дороги — особенно при движении тяжёлого трала по местным и второстепенным трассам.
  • Длина тормозного пути при полной загрузке может в разы увеличиться — особенно на спусках и поворотах.

Чтобы минимизировать риски, многие профессиональные перевозчики прокладывают запасные маршруты и готовы корректировать путь в процессе движения. Кроме того, при движении в условиях снегопада или бурана важно чётко соблюдать рекомендованную скорость и дистанцию между машинами.

ПРАВИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ГРУЗА И ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Особое внимание зимой нужно уделить фиксации тяжёлого груза на платформе и его защите от низких температур. Любое ослабление крепежей или сдвиг центра тяжести на скользкой дороге может привести к ЧП.

Рекомендации по креплению и защите:

  • Используйте морозостойкие стяжки, цепи и тросы — дешёвые материалы могут трескаться при -20 °C и ниже.
  • Все крепления должны быть многоточечными и дублируемыми, особенно при перевозке нестандартной формы.
  • При необходимости — проверка затяжки в пути, особенно после первых 50–100 км.
  • Техника и оборудование, чувствительные к холоду (электроника, гидравлика, резервуары с жидкостями) должны быть укрыты термочехлами, тентами, утеплителями.
  • Дизельные и гидравлические установки могут потребовать предварительного подогрева перед разгрузкой.

Если грузом является рабочая техника (экскаватор, буровая установка и пр.), её необходимо законсервировать: слить воду из систем, отключить аккумуляторы, обработать механизмы антикоррозийной смазкой. Иначе при транспортировке в -30 °C она может быть серьёзно повреждена.

Зимняя транспортировка тяжеловесного груза — это не просто «погрузил и повёз», а целый проект, который требует точного расчёта, подготовленной техники, знаний и опыта. Мороз, снег и скользкие дороги не прощают ошибок. Поэтому главная рекомендация — доверяйте такую перевозку только проверенным подрядчикам, которые умеют работать в зимних условиях и заранее продумывают все детали. Это позволит не только сохранить груз в целости, но и обеспечить безопасное выполнение задачи в срок.

 

 

АО «Спецавтобаза №1»

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