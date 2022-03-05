Как трудоустроиться в компанию мечты: подборка актуальных вакансий от лучших работодателей России

Ранее hh.ru представил результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. Среди 783 финалистов – 93 компаний из СЗФО, а также множество организаций, представленных на территории регионов. Эксперты hh.ru подготовили подборку вакансий для жителей Мурманской области от работодателей, попавших в Рейтинг и признанных лучшими в стране.

«Трудоустроиться в какую-либо компанию, вошедшую в число финалистов Рейтинга работодателей России hh.ru, могут люди совершенно разных профессий – вакансии от лучших работодателей страны и регионов СЗФО сегодня есть и для программистов, и для сварщиков, и для продавцов, и для инженеров, и для курьеров, и для врачей. Вне зависимости от места каждую компанию-финалиста по праву можно назвать лучшей. Они открыты миру, сотрудникам, кандидатам и дают возможность каждому соискателю лучше ориентироваться на рынке труда», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Напомним, Рейтинг работодателей России – это самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, он проводится с 2010 года, участие - бесплатное. Финалисты распределены по категориям в зависимости от численности сотрудников.

*Примеры вакансий от компаний, вошедших в Рейтинг работодателей России 2021

Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек:

«Газпром нефть»: руководитель направления https://spb.hh.ru/vacancy/53283915;

АЛИДИ: мерчендайзер, от 30 000 до 37 500 руб. до вычета НДФЛ https://spb.hh.ru/vacancy/52390850;

Лента, федеральная розничная сеть: повар кулинарного производства, от 45 000 до 56 000 руб. до вычета НДФЛ https://spb.hh.ru/vacancy/48852892.

Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек:

Минимакс: менеджер по продажам электротехнической продукции, от 45 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/52392187;

Автохолдинг РРТ: менеджер по продажам новых автомобилей, от 100 000 руб. до вычета НДФЛ https://spb.hh.ru/vacancy/42040149;

Автопитер: водитель-экспедитор, от 56 700 руб. до вычета НДФЛ https://spb.hh.ru/vacancy/50582796.

Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек:

«Интерлизинг»: менеджер по лизингу, от 114 000 руб. до вычета НДФЛ https://spb.hh.ru/vacancy/52895584;

Агентство судебного взыскания: специалист по взысканию задолженности, от 42 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/50919090.

Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек: