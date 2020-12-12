Как удачно разменять десятку праздничных дней, чтобы не было потом обидно?

Если вы ещё не купили билеты и не выбрали, куда поехать — это нормально. Почти все так делают, считают эксперты ресурса tutu.ru. И сейчас тот самый год, когда не нужно покупать заранее. Потому что мало кто ездит, даже, несмотря на 10 дней праздников подряд в январе. В общем, давайте разбираться.

— Стоит ли ехать куда-то на Новый год?

- Если вы опасаетесь заболеть COVID-19, то в целом за границей много мест, где число заболевших на миллион населения куда меньше, чем в России. Плюс сам по себе выезд часто снижает количество возможных контактов.

— А что будет, если я заболею в дороге?

- Если это случится в России, то вы сможете воспользоваться медицинской помощью, как обычно, по ОМС в случае средней и тяжёлой формы. А вот в случае лёгкой формы придётся искать место для самоизоляции на пару недель, и это может оказаться незапланированным расходом. Многие туроператоры уже предлагают варианты на такой случай, говоря о том, что покроют риски и разместят в каком-то специальном месте.

За рубежом ситуация и лучше, и хуже. Например, загреметь в больницу в Танзании — план не очень хороший. А в Турции, вполне возможно, окажется даже лучше, чем в небольшом городе России — хотя бы потому, что попадать в новости с туристом там точно не захотят.

— Что ещё поменялось с поездками сейчас?

- Их стало сильно меньше. Если в прошлые годы можно было поехать куда угодно, хоть кататься на лыжах, хоть в тёплые края ездить на слоне, то сейчас всё не так. Организаторы туров и выездов не могут рассчитывать на то, что группы соберутся вовремя, поэтому просто перестали делать часть поездок. В результате интересных зарубежных выездов осталось буквально несколько, и они часто дороже, чем в прошлом году.

— Если я куда-то уеду, а страну закроют, я смогу вернуться?

- Да. Многие страны ко второй волне пандемии начали снова ужесточать условия (буквально недавно новые карантинные меры были приняты в Германии и Турции), но это почти не касается туристов. Обычно меры направлены на ограничение въезда. Тем не менее, стоит обязательно оговорить с туроператором ситуацию, когда вы заплатили, а страна перестала пускать на часть маршрута.

— Есть ли надёжные страны, где точно новогодняя поездка будет в порядке?

- Ничего на 100% надёжного не было в принципе никогда: вспомните, как за последние 10 лет несколько раз менялось наше отношение ко въезду туристов в Турцию, Армению, Египет, хотя, казалось бы, это всегда были традиционные страны для отдыха. Но относительно надёжные страны есть. Вот здесь есть страница с открытыми границами, статусами, всеми документами, количеством заболевших и прочим (мы обновляем её каждый день), и сверху перечислены те места, куда можно относительно спокойно ехать. Турция — одна из первых.

А вот здесь в телеграм-канале мы публикуем самое важное происходящее и обновляем карантины по городам каждую неделю.

— Может, подождать и пока никуда не ехать?

- Это тоже хороший выбор, если вы готовы пропустить праздники с 1 по 10 января включительно. Но авиакомпании резко скинули цены билетов на многие направления, поэтому сейчас можно поехать дешевле, чем обычно. Обратите внимание: билеты дешевле, а турпакеты чуть дороже. Поэтому, если вы знаете места для самостоятельного отдыха вдали от толп людей, — это сейчас выглядит очень разумно.

— А когда следующие длинные праздники?

- После Нового года, с 1 по 10 января, когда даже не надо брать отпуск на 2-3 дня, будет хорошее окно в феврале и потом уже на майских.

tutu.ru