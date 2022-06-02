Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?

Ситуации, в которых необходимо узнать идентификационный налоговый номер, бывают разными. Обычно они необходимы, чтобы проверить налоговые задолженности, при трудоустройстве на новую работу, или если рассчитываете подавать на пособия, либо льготы. Сегодня расскажем о том, как узнать ИНН человека по паспортным данным, а поможет в этом портал поиска информации Himera Search.

Как узнать ИНН человека при помощи паспортных данных?

Можно прибегнуть к помощи ФССП. На официальном портале службы судебных приставов, необходимо ввести свои личные данные: ФИО, дату рождения, и регион России, где зарегистрирован потенциальный должник. Способ простой, но сайт достаточно часто не работает, поэтому не всегда получится сделать это быстро.

Через портал или приложение Госуслуг. Недостатком является то, что необходимо пройти предварительную регистрацию. А она в свою очередь требует подтверждения личности, посредством ввода персональных данных. Очевидно, что это займет определенное время.

Самый простой способ, как узнать ИНН любого человека при помощи ввода его паспортных данных, это воспользоваться специальными онлайн-ресурсами, как например Himera Search. Данный портал работает стабильно и предоставляет результат достаточно оперативно. При этом, используются официальные базы, и за достоверность данных можно не переживать.

Через Федеральную налоговую службу. Здесь от вас также потребуют ввести личные и паспортные данные человека.

Как видите, в большинстве случаев, от вас потребуется ввод личных данных человека. Одно дело, если вы ищете свой ИНН и знаете наизусть свои паспортные данные. И совсем другое, если пытаетесь узнать ИНН другого человека. Сделать это без паспортных данных на официальных государственных ресурсах не получится, поэтому остается только воспользоваться сторонними. Здесь нужно действовать на свой страх и риск, ведь не все ресурсы одинаково честны. Одни могут потребовать с вас деньги за услугу, другие в результате предоставят недостоверные данные.

Если же пытаетесь узнать свой ИНН, а сомнительный ресурс просит от вас указать свои паспортные данные, то лучше не рисковать. Предпочтительнее воспользоваться безопасными методами или порталом Himera Search.

Теперь вы знаете, как узнать ИНН человека при помощи паспортных данных.