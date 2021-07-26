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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 09:30

Как узнать переписчика Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

Менее недели осталось до старта первой в стране Сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдёт с 1 по 30 августа текущего года. Одной из главных целей общероссийского мероприятия является формирование официальной статистической информации о произошедших за последние пять лет изменениях в аграрном секторе. Полученные сведения будут служить для разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер экономического воздействия для повышения эффективности сельхозпроизводства.

Статистическим наблюдением будут охвачены все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Сбор сведений от них будет осуществляться путём самозаполнения бумажных бланков переписных листов или их электронных форм с использованием системы web-сбора Росстата.

Кроме того, переписи подлежат некоммерческие товарищества, а также личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан. Некоммерческие товарищества обследуют в сплошном порядке, таких организаций в регионе – около 600, сведения от этой категории респондентов переписчику предоставит председатель или уполномоченный представитель товарищества.

Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан будут обследованы выборочно, участниками наблюдения в Мурманской области станут более 6 тысяч их владельцев. Эти хозяйства также посетят переписчики.

Узнать переписчиков можно будет без труда –  по зелёному жилету или дождевику с эмблемой микропереписи и такого же цвета бейсболке. У каждого переписчика при себе будет удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, у переписчиков при себе будет планшет, сумка с переписными листами и авторучка.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в России и в нашем регионе все переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты – санитарными масками и перчатками. Опрос пройдёт с учётом обеспечения мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, участие в переписи является обязательным для юридических лиц и общественной обязанностью физических лиц. Все полученные сведения являются конфиденциальными и будут использованы только для формирования официальной статистической информации.

В Мурманскстате в настоящее время проходят последние приготовления к переписи. Началось обучение переписного персонала работе на планшете и заполнению переписных листов.

 

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