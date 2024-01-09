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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.24 12:00

Как включиться в работу после новогодних каникул

Длинные выходные рано или поздно закончатся, и наступит время вернуться к работе. Как помочь себе настроиться на деловой лад, и от чего стоит отказаться в первые дни после праздников начальникам и подчиненным? Советы от hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Возвращаться к работе после долгого перерыва непросто. Аналитики hh.ru подготовили подборку советов для руководителей и подчиненных — как помочь себе и другим пережить это время и войти в рабочий ритм в офисе.

Обменяться впечатлениями

Разговоры о новогодних приключениях и обмен праздничными историями — неизбежная данность первых рабочих дней. Но руководителей отвлекающие от работы разговоры по понятным причинам раздражают — в январе и так мало рабочих дней. Есть простой выход: можно выделить для такого общения конкретное время.

Руководителям: соберите команду на неформальную постновогоднюю планёрку. Пусть все расскажут, как провели праздники, покажут фотографии. Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы.

Подчиненным: если начальник нервничает из-за общего расслабленного настроя — не вступайте в жаркие споры, берегите ресурсы. Перекинуться с коллегами парой слов о новогодних событиях можно и в обеденный перерыв или пересменок.

Начинать с малого и решать творческие задачи

Небольшие задачи после праздников даются легче, чем глобальные планы. В первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами. Проверить, не остались ли незамеченными в предпраздничной суете важные письма в почте, навести порядок в органайзере: вспомнить, какие первоочередные дела перешли с прошлого года, закрыть устаревшие задачи, разобрать копилку идей и обсудить планы с коллегами.

Руководителям: устройте мозговой штурм и соберите все идеи, которые предложат сотрудники — от абсурдных, до самых фантастических вариантов. Творческий потенциал команды может хорошо раскрыться именно после праздников, когда мозг ещё не загружен рутиной. Общий сбор с обсуждением идей хорошо взбодрит сотрудников.

Подчиненным: если ваша работа предполагает постоянное общение с клиентами, устраивайте себе эмоциональную разгрузку в течение дня. Например, помогают разговоры с коллегами: после праздников рабочие трудности у всех примерно одни и те же, поэтому можно рассчитывать на понимание и поддержку со стороны других сотрудников.

Запланировать «ленивый день»

Коллеги и клиенты начинают возвращаться в строй, и количество работы резко возрастает. Все пытаются восстановить в памяти прошлогодние договоренности и ждут, что вы тоже готовы приняться за дела. Если чувствуете, что напряжение растёт слишком быстро, сознательно сделайте паузу. Пометьте в календаре день, когда выпадете из рабочей неразберихи, и устройте себе перезагрузку.

Позаботиться о себе

Эмоции улеглись, мозг снова готов обрабатывать большие объемы информации, остается позаботиться о самых простых вещах. Попробуйте начинать день со стакана тёплой воды. Через 30 минут — полезный завтрак: например, овсяная каша с фруктами или орехами. Здоровое питание снизит нагрузку на организм, поможет улучшить сон и вернуть бодрость.

Руководителям: внимательно наблюдайте за тем, как разные сотрудники справляются с адаптацией к работе. Одному помогает своевременная критика или рабочий совет, а другого нужно приободрить и похвалить. Сейчас не время для чрезмерной требовательности.

Подчиненным: не требуйте от себя слишком многого в первые дни. После праздников сложно втянуться всем: ваши коллеги, клиенты и даже руководитель по-своему адаптируются к работе после долгого перерыва. С заботой отнестись к своим потребностям в этот период и, по возможности, не игнорируйте их.

Рабочее настроение вернётся, рано или поздно все процессы восстановятся. Но постновогоднее время ценно той общностью, которая возникает в коллективе. Важно оставаться внимательным и к себе, и к другим.

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