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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.22 12:00

Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФО

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали, как на фоне частичной мобилизации изменилось поведение работодателей регионов СЗФО в части приглашения тех или иных соискателей на собеседования.

Пол соискателей

К концу сентября работодатели в целом по рынку труда стали на 3% чаще приглашать на собеседования или предлагать работу женщинам: по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59% до 62%, а доля мужских – сократилась с 41% до 38%.

Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%).

Кроме того, в профессиональных сферах, где число мужчин-соискателей всегда было традиционно выше, чем число женщин также наметились изменения. Яркий прирост спроса и приглашений на работу для женщин после объявления мобилизации зафиксирован в сфере «Автобизнес» (+3% новых приглашений на работу), «Строительство» (+2%), «Транспорт и логистика» (+1%), «Добыча сырья» (+1%). В целом интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28.

Также отметим, что интерес к женщинам-соискателям наиболее заметно возрос в Чукотском АО (+19%), Кабардино-Балкарской республике (+16%), Карачаево-Черкесской республике (+14%), Владимирской области (+12%), Ненецком АО (+12%) и Чеченской республике (+11%). В регионах СЗФО (кроме НАО) сильнее всего вырос спрос на женщин-работниц у компаний из Архангельской и Мурманской области (по +3% в каждом регионе), в Псковской области, Коми, Карелии и Петербурге (по +2%).  

Возраст соискателей

В последнюю неделю сентября работодатели на 2% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет (одна из возрастных когорт мобилизуемых резервистов). В то же время на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 35-44 лет, а также 45-54 лет.  

Наиболее заметно интерес к молодым соискателям снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (-4%). В свою очередь, наиболее явный рост интереса к соискателям 35-44 лет произошел в «Стратегии, консалтинге» (+5%), а к соискателям 45-54 лет – в «Автомобильном бизнесе» (+3%).

Среди регионов заинтересованность в соискателях 18-24 лет наиболее снизилась в Ненецком АО (-22%) и в Сахалинской области (-12%). В регионах СЗФО (кроме НАО) упал спрос на молодых соискателей на фоне мобилизации у компаний из Карелии (-6%), Псковской области (-5%), Ленобласти (-4%), Калининградской области (-2%), Петербурга (-1%), Мурманской области (-1%). А вот в Новгородской и Архангельской области, также Коми спрос на молодых работников, наоборот, вырос в среднем на 2%. 

Опыт соискателей

В целом по рынку отношение работодателей к соискателям в зависимости от их опыта к концу сентября не изменилось, но в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается от общей. Так, в сфере «Страхование» компании на 4% чаще стали приглашать на собеседования соискателей без опыта работы, в сферах «Добыча сырья», «Закупки», «Маркетинг, реклама», «Наука, образование» и «Сельское хозяйство» - на 1%.

В региональном разрезе интерес к соискателям без опыта работы сильнее всего вырос в Чукотском АО (+24%), в Забайкальском крае (+8%) и в Камчатском крае (+5%).

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