Как влияет климат на работу порта в Арктической зоне

Уже не первый год учёные говорят об изменениях климата. Эти процессы касаются всех регионов Земли, но к Арктике — внимание особое. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) в 2011-2020 годах, среднегодовая площадь арктического морского льда достигла самых низких значений с 1850 года. При этом доля потери льда из ледников -— 22%, ледяных щитов — 20%, а изменений в запасах пресной воды на суше — 8%. Все это – свидетельство происходящих серьезных климатических изменений. О том, как природа и погода влияют на деятельность Мурманского морского торгового порта НТК (ММТП НТК) рассказали специалисты.

Парение и безопасность мореплавания

Когда речь идёт о влиянии погоды на деятельность Мурманского порта, то прежде всего, необходимо сказать о парении незамерзающего Кольского залива. Оно является следствием низких температур и накладывает серьезные ограничения с точки зрения безопасности мореплавания. В условиях плохой видимости невозможны буксировки судов, постановка их у причалов, работы на рейде.

Как подчеркивают специалисты Мурманского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в минувшие зимние месяцы 2024 года неоднократно отмечалось сильное парение Кольского залива с ухудшением метеорологической дальности видимости в отдельные дни до 0 м. В декабре и январе число дней, когда фиксировалось это явление, составило 21 и 20 дней соответственно.

Помимо этого, в январе и феврале сильные морозы сменялись оттепелью, ветер усиливался до 22-25 м/с, в январе отмечалось 11 дней со штормовым ветром. И в целом за прошедший период погода носила крайне неустойчивый характер.

Такая погода влечет за собой неравномерность подхода флота и регулярные корректировки графиков обработки судов и движения вагонов.

Сам себе парус

ММТП НТК является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ, а низкие температуры и ветровая нагрузка — неотъемлемые составляющие арктического климата. Сильный ветер — это один из важнейших факторов, влияющих на работу порта. Каждое судна, исходя из его размеров, обладает собственной парусностью. Чем больше судно, тем этот показатель выше и тем серьезнее принимаемые меры по обеспечению безопасности мореплавания. Мурманский порт работает с большими судами класса Кейпсайз, Панамакс, а значит, требуется больше буксиров для обеспечения швартовки. Они должны удержать судно, чтобы не повредить ни портовое оборудование, ни гидротехнические сооружения. В среднем, при швартовке одного судна класса Кейпсайз задействованы четыре буксира.

Приливы и отливы

В Мурманском порту в течение суток наблюдается два пика большой и малой воды. Ограничения из-за приливных и отливных течений приводят к тому, что в сутках есть только 12 часов, когда в кольском заливе можно производить операции с судами. Тем более, с морскими гигантами — крупнотоннажным флотом, который сейчас наиболее востребован на мировом рынке. Отметим, что столь большое влияние приливов и отливов среди портов России характерно, прежде всего, для мурманского. Ни на Дальнем Востоке, ни на Балтике таких ограничений нет.

Все особенности и нюансы работы в каждом порту, в том числе, в Кольском заливе отражены в обязательных Постановлениях по порту. Они содержат перечень всех имеющихся требований и регламентируют, как должно быть организовано движение, какие есть разрешения по датам, координатам, рейдам, условиям швартовки и пр.

Знание всех этих нюансов — неотъемлемый элемент профессиональной квалификации стивидоров. Этому учат в рамках программы подготовки, а опыт передается портовиками из поколения в поколения.

Глубины

С приливами и отливами связан еще один существенный фактор —рабочих глубин в заливе. Именно благодаря им Мурманский морской торговый порт может принимать морские гиганты, которые не могут прийти в другие порты, но и здесь не все просто. Из-за приливов и отливов показатель глубин варьируется. Перепад могут доходить до 4 метров. Например, если глубина у причала составляет 12 метров, то на приливе мурманские портовики могут грузить суда до осадки более 14 метров. После этого, на пике воды, судно отводят от причала.

Для учёта этих факторов есть специальная годовая таблица. Но она не отменяет ежедневную проверку и уточнение данных, потому что свое влияние оказывают и другие условия, которые не прописаны в таблице. Речь идет о сбросах воды с Верхетуломского водохранилища, фазах луны, силе ветра и других. Вот почему специалисты ежедневно проводят замеры на причале № 19, где для этого оборудован пост наблюдений. На основе полученных данных производятся вычисления по специальным формулам и ежесуточно выдается поправка мареографа, которая колеблется от 20 сантиметров до одного метра. И даже каждый сантиметр учитывается при планировании погрузки судов. Эту работу по праву называют филигранной.

Железнодорожные операции

И ещё один момент, о котором следует сказать. Прежде, чем прийти в мурманский порт, груз проходит по железной дороге практически через полстраны. Он следует через несколько климатических зон, погода в которых может кардинально отличаться друг от друга. Например, в минувшем январе в Новосибирской области шли ливни, а на Кузбассе стояли сильные холода. Придя в мурманский порт, навалочный груз превращается в ледяные глыбы, что вызывает дополнительные трудности для портовиков – такой груз требует дополнительной обработки, так что и здесь приходится прилагать дополнительные усилия. Ну, а в случае снежных заносов на железнодорожных путях портовики выделяют дополнительную снегоуборочную технику и помогают коллегам-железнодорожникам в решении общей задачи — обеспечении доставки груза точно и в срок.

Портовики подчеркивают, что обработка даже одного и того же груза может кардинально отличаться в каждый конкретный отрезок времени. А значит, каждый судозаход – это, по сути, новая уникальная погрузочно-разгрузочная операция со своими особенностями и нюансами. Залогом ее успеха является высокая квалификация и профессионализм работников порта и слаженная координация работы всех задействованных служб.

https://telegra.ph (март 27, 2024)