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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 18:00

Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»

Увольнение с работы не всегда проходит мирно. Чаще всего работники не согласны с решением работодателя об увольнении, если увольнение происходит по основаниям, которые названы в законе «инициативой работодателя». Однако бывает, что работник не согласен и с увольнением, если в соответствующих документах прописано «собственное желание работника» или «соглашение сторон». Что делать человеку, который считает свое увольнение незаконным? Обращаться с исковым заявлением в суд, советует руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Срок для обращения в суд

Статья 392 Трудового кодекса РФ определяет, что работник может обратиться в суд по спору об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (или сведений о трудовой деятельности).

Выходить за рамки такого срока крайне нежелательно, поскольку это уже само по себе может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Конечно, если есть уважительная причина, суд по заявлению работника может восстановить срок для подачи иска, но придется доказать уважительность такой причины.

В Государственную Думу РФ внесён законопроект об увеличении данного срока до двух месяцев. Авторы законопроекта отмечают, что работники часто не укладываются в месячный срок, не успевают собрать документы и подготовиться к суду. Однако пока законопроект не проходил обсуждения, поэтому помним: чтобы обратиться в суд по незаконному увольнению, есть один месяц.

С каким требованием можно обратиться в суд

Работник может потребовать:

1) восстановить его на работе в прежней должности;

2) взыскать с работодателя средний заработок за вынужденный прогул (период со дня увольнения до дня восстановления на работе);

3) изменить дату увольнения или его основание;

4) взыскать с работодателя компенсацию причиненного морального вреда и судебные расходы (если они будут).

Работник может предъявить и другие требования, если посчитает нужным.

Размер государственной пошлины за обращение в суд

Работник освобождается от уплаты государственной пошлины за обращение в суд для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Обратиться с иском в суд с таким спором можно бесплатно.

В какой суд нужно обращаться

Чтобы подать в суд на работодателя, работнику нужно обратиться в районный суд либо по месту нахождения ответчика (то есть работодателя), либо по месту своего жительства. В данном случае у работника есть право выбора.

По каким основаниям суд может признать увольнение незаконным и восстановить работника на работе

Такие основания будут зависеть от особенностей рассматриваемого дела.

Если речь идет о споре об увольнении по инициативе работодателя, суд может восстановить работника на работе, если будет доказано, что работодатель нарушил процедуру увольнения. Например, увольняя работника по сокращению, не уведомил об увольнении за два месяца, не предложил вакантные должности и прочее. Если суд рассматривает спор об увольнении работника за виновные действия, важное значение будет иметь порядок соблюдения процедуры привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

Если речь идет об увольнении по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон, суд может восстановить работника в должности, если тот докажет, что у него не было желания увольняться и работодатель принудил его к увольнению.

Как долго могут длиться судебные разбирательства

Закон, к сожалению, данный вопрос не регламентирует. Срок рассмотрения судом спора будет зависеть от специфики дела: в одном случае суд может вынести решение за одно или два заседания, а в другом рассмотрение может длиться месяцами. В среднем рассмотрение дела в суде длиться от одного до нескольких месяцев (может доходить до года).

Если суд принимает решение в пользу работника, в какой срок работодатель должен исполнить такое решение

Работодатель обязан исполнить решение о восстановлении работника на работу незамедлительно. Иными словами, на следующий день после вынесения судом решения о восстановлении работник должен быть восстановлен на работе.

Можно ли обжаловать решение суда

Да, решение суда может обжаловать как работник, так и работодатель. Для этого нужно подать апелляционную жалобу.

Апелляционная жалоба подается в суд апелляционной инстанции через суд, который вынес решение. Судом апелляционной инстанции может быть городской или областной суд (в зависимости от того, в каком регионе находится суд).

Для подачи апелляционной жалобы и у работника, и у работодателя есть месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме. Этот срок тоже важно соблюдать, поскольку для его восстановления могут потребоваться доказательства уважительности причины пропуска такого срока.

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