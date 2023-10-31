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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 18:00

Как возвращение уехавших россиян отразится на рынке труда? Ответ знает президент портала «SuperJob.ru»

Основатель и президент портала «SuperJob.ru» Алексей Захаров рассказал, как возвращение россиян отразится на рынке труда.

«Большинство высококвалифицированных россиян, которые уезжали из России, они продолжали работать на местные компании и никуда с российского рынка не уходили, потому что жить на что-то надо. А низкоквалифицированных уехало настолько мало, что ими можно пренебречь. Так что это никак не отразится на рынке», — отметил он.

Ранее основатель портала по поиску работы «SuperJob» Алексей Захаров объяснил, с чем связан сегодняшний кризис кадров в стране и назвал самые востребованные профессии.

По его мнению, «основная причина дефицита кадров — это демографическая яма, когда последние десять лет каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем было годом ранее», «потери от ковида (примерно минус миллион человек с рынка труда)», «СВО – это ещё минус два миллиона человек с рынка труда (контрактники, мобилизованные и куда-то релоцировавшиеся)». При этом сегодня на рынке труда, считает эксперт, не хватает «водителей, медсестёр, продавцов и строителей, и так будет всегда. Не хватает тех, кого больше».

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