КАК ВЫБРАТЬ КОРМ ДЛЯ СОБАКИ МЕЛКОЙ ПОРОДЫ

Хотя маленькие собачки давно стали популярными, многие в России совершенно не учитывают особенности их пищеварения. Например, не стоит их кормить с человеческого стола, необходимо найти корм для мелких пород собак, который разработан с учетом их физиологии.

Почему это так важно

Мелкие породы особенные и это обусловлено генетически. Все такие «карманные» питомцы отличаются гиперактивностью, нежной нервной системой и легкой возбудимостью. У них очень быстрый метаболизм, который необходимо постоянно поддерживать энергией. Поэтому к такому корму предъявляют целый ряд требований:

он должен быть высококалорийным;

он должен отличаться сбалансированным количеством жиров, избыток и недостаток их недопустим;

важно учитывать склонность таких пород с пищевой аллергии;

в составе желательно присутствие пробиотиков;

размер крокетов должен быть комфортным для них.

Если какие-то требования не выполнятся, то у животного очень быстро начинаются проблемы с шерстью, пищеварением и возникает целый ряд неприятных последствий для здоровья.

Как выбрать

Исходя из понимания того, какой собственно нужен рацион, можно выбрать и непосредственно корм.

Для начала надо определиться с классом. На рынке выделяют четыре: эконом, просто премиум, как бы улучшенный супер-премиум и сбалансированный и стопроцентно натуральный холистик. Затем надо проверить состав. Для них очень важно, чтобы не менее трети корма были из животных белков. То есть, какое-то мясо должно быть на первом месте. На втором – растительный компонент, в идеале рис, пшеница, отруби. Обязательно наличие жиров, при этом больше должно быть животных. Очень важно исключить сомнительные ингредиенты. Если обычный пес довольно спокойно употребляет консерванты и ароматизаторы, то малыши их переносят плохо. Более того, зачастую они просто отказываются пробовать их. Следующий этап – это проверка на различные добавки, то есть, минеральные элементы, витамины, пробиотики, дополнительная клетчатка. Таким собачкам все это будет полезно хотя бы ради профилактики.

Каких компонентов лучше избегать

В корме для карманных собак лучше избегать так называемых мясных субпродуктов. Это могут быть шкуры, костная мука и тому подобное. Энергетическая ценность их низкая, а вот стать толчком для развития аллергии они могут легко. То же самое относится к рыбной муке. При этом даже неважно, если доля этих компонентов незначительная.

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