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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 12:00

Как забыть о работе в отпуске?

Право на отпуск есть у каждого работающего человека. Это записано в Конституции Российской Федерации. Воспользоваться этим правом и по-настоящему восстановить силы получается не всегда. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, разобрались, что сделать, чтобы на отдыхе не дергаться на оповещения из рабочих чатов.

«Всё, что касается отпуска, регулирует Трудовой кодекс. Каждый руководитель обязан составить график отпусков, а каждый работник — ознакомиться с ним и вовремя отправиться отдыхать. А ещё всегда можно попросить начальника перенести отпуск на более удобное время. Заявление на отпуск нужно написать за две недели до его начала. И этого времени достаточно, чтобы подготовить всех к вашему временному отсутствию на работе», - говорит Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

Предупредите коллег

Если вы ведёте проект с другими сотрудниками, сообщите им, когда начнётся и какого числа закончится ваш отпуск. Срочные задачи можно выполнить заранее, а остальные — поставить на паузу. Можно запланировать работу так, чтобы на время вашего отпуска пришлось какое-то согласование или часть задачи, которую обычно поручают подрядчику.

Расскажите, где проведете отпуск. Если это отдых в горах без связи и Интернета — заранее объясните коллегам, что не сможете быстро ответить на их вопросы или подключиться к рабочему обсуждению.

Делегируйте полностью

Чтобы с пользой для дела делегировать задачи, нужно передать другому сотруднику и полную ответственность за конкретный этап или процесс. Нет смысла передавать работу другому, но при этом постоянно проверять, всё ли сделано правильно. Ведь в таком случае работа всё равно останется с вами, так как вы будете тратить на неё время. Лучше контролировать только срок выполнения, а не весь процесс.

Как забыть о работе в отпуске?

Как известно, незаменимых людей нет. А если перед отпуском стало ясно, что на вас завязаны вообще все ключевые процессы — это повод задуматься о перераспределении обязанностей. В любом случае с точки зрения закона заботу о выполнении вашей работы во время отпуска должен взять на себя работодатель.

Уход сотрудника в отпуск в согласованные и отмеченные в графике сроки не должен становиться неожиданностью для начальника. В Трудовом кодексе РФ прописаны различные варианты организации труда на период отпуска основного сотрудника: от совмещения должностей до привлечения стороннего работника на краткосрочный трудовой договор.

Настройте почту и чаты

Привычка постоянно просматривать оповещения и обновлять почтовые приложения может испортить любой отдых. Поэтому стоит потратить время в последний рабочий день, чтобы отключить оповещения в рабочих чатах и написать дружелюбный автоответ для служебной электронной почты. Например, такой: «Здравствуйте. Я в отпуске с 6 по 13 августа. Если у вас что-то срочное — напишите Марине, она сейчас замещает меня».

«Если на время отпуска всё-таки выпадает какое-то важное рабочее событие, договоритесь о способе связи с вами. Пусть о нём знают только один-два человека, которые оповестят, если нужно. Сообщите, в какое время вы сможете быть на связи. Если ситуация того требует, оставьте номер телефона отеля в качестве запасного канала связи. Примените метод «пустого инбокса»: перед отпуском ответьте на все важные письма, сделайте необходимые звонки. Тогда вы уйдёте на отдых с ощущением завершённости и, как следствие, спокойствия за дело», - рекомендует Мария Бузунова.

Разрешите себе отдыхать

Разрешите себе не думать о работе в те несколько дней, которые отведены для отдыха. Помните, что постоянное рабочее напряжение, необходимость решать ежедневно крупные и мелкие задачи — всё это сильно расходует эмоциональные и психические ресурсы.

Отпуск дан нам не зря — это время восстановить силы, расслабиться и переключиться. Если вам свойственны гиперответственность и желание постоянно контролировать рабочие процессы — запланируйте пару встреч с психологом. Возможно, чтобы научиться отдыхать, вам потребуется чуть больше времени. Зато это будет полноценная и яркая часть вашей жизни, четко отделённая от офисных задач и рабочих обязанностей или существующая в гармонии с ней.

Когда начальник нарушает закон

Выдернуть вас из отпуска без вашего согласия нельзя, это нарушение трудового законодательства. В соответствии со статьей 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника. Если работник против, работодатель не имеет права требовать от него досрочно выйти из отпуска либо выполнять какие-то задачи.

Кроме того, работодатель не вправе требовать перенос согласованного в графике отпуска на другой период, если работник на это не согласен – это тоже прямое нарушение трудового законодательства. Есть отдельные категории работников, которых вообще нельзя вызывать из отпуска. Это несовершеннолетние, беременные и работники, которые трудятся на работах с вредными и опасными условиями труда.

Если работодатель нарушает закон — отказывает в отпуске, требует перенести его или вызывает вас на работу с отдыха, — стоит обратиться в трудовую инспекцию.

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