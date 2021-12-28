Как заработать на новогодних выходных? Эксперты hh.ru рассказывают, как и где искать подработку в праздничные дни

Эксперты hh.ru сделали подборку советов и вакансий для тех, кто хочет не просто встретить Новый год, но и заработать на праздниках. Можно взять подработку или сменить профессию на неделю – читайте и выбирайте.

Упаковщик подарков

С начала декабря в регионах СЗФО размещено более 300 вакансий для упаковщиков\фасовщиков заказов, подарков, сообщений, заказов и сувениров. Работодатели предлагают, как правило, гибкий или сменный график, а также ежедневную оплату. Требуемый опыт. Можно без опыта, большинство работодателей готовы обучать новичков с нуля. Сколько можно заработать: всё зависит от региона, количества отработанных часов и общего чека. Работает традиционная схема оплаты труда в розничной торговле: оклад и процент от продаж. В среднем в преддверии Нового года и во время январских каникул можно заработать от 20 до 50 тысяч рублей.

Специалист поддержки пользователей

Распространенная практика, когда компании, в которых есть отдел поддержки, расширяют штат на длинные выходные. Самый большой плюс такой работы в том, что можно отвечать на запросы пользователей удаленно. Работодатель обеспечит дистанционное обучение и оформление, а потенциальному сотруднику пригодятся ноутбук, стабильный интернет и тихое рабочее место. В задачи специалиста поддержки пользователей чаще всего входят обработка входящих сообщений по электронной почте, телефону или в чатах, передача информации в разные отделы компании. Сколько можно заработать: зарплата зависит от количества и уровня сложности задач. В среднем специалисты поддержки за новогодние праздники могут получить от 10 до 30 тысяч рублей.

Вариантов работы много: в Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, в Великом Новгороде, Сыктывкаре, Мурманске.

Курьер

Профессия, которая бьет все рекорды по популярности – более 13 тысяч вакансий в регионах СЗФО с начала года, из них на декабрь приходится более 2 тысяч вакансий. Так как работодатели все чаще стараются нанять курьеров на постоянную основу, соискателю, который хочет подработать и не занимать весь выходной работой, советуем искать вакансии курьеров в разделе «подработка» или со сменным графиком. Требуемый опыт. Опыт не нужен, а вот смартфон курьеру необходим, как и выносливость. Сколько можно заработать: зависит от схемы оплаты: при договорной курьер получает зарплату за период, при сдельной — за количество выполненных заказов. Можно получать деньги ежедневно или еженедельно. В среднем в регионах СЗФО курьерам обещают в вакансиях до 75 тысяч рублей, но с учётом неполной загруженности в качестве подработки, заработок может быть ниже и достигать около 30 –45 тысяч рублей. Работа в Петербурге, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Великом Новгороде, Сыктывкаре.

Тайный покупатель

Любителям шопинга может понравиться вакансия тайного покупателя. Чаще всего речь идет о посещении какой-нибудь торговой точки, ресторана, кафе или компании, заточенной на клиентском сервисе. Задания, как правило, довольно простые, не требуют специальной подготовки и по времени занимают около 30 минут. Требуемый опыт не обязателен, но важны хорошая память, внимание к мелочам, объективность и коммуникабельность. Сколько можно заработать. Поскольку задачи несложные, то и зарплата невелика — от 500 рублей за одно посещение торговой точки. Плюс работодатель компенсирует затраты на покупку товара или услуги, что тоже приятно. Работа есть в Колпино, Петербурге, Калининграде, Архангельске, Великом Новгороде, Пскове, Мурманске.

Аниматор, ведущий

В качестве разнообразных сказочных, мульт- и киногероев можно проводить утренники, корпоративы, квартирники и просто организовывать поздравления детей и взрослых. Самое простое — взять на прокат костюм Деда Мороза или Снегурочки и разместить пост в социальных сетях о том, что вы готовы выступить в качестве аниматора. Можно найти страницу вашего жилого комплекса или района в соцсетях или по старинке распечатать и расклеить объявления на специально отведенных для этого досках у подъездов. Требуемый опыт: лучше, чтобы он был. Сколько можно заработать: поскольку работа проектная, то оплата устанавливается за каждый выезд. Есть варианты работать по договору с конкретным работодателем, но чаще всего речь идёт о заработке 20–50 тысяч рублей за праздничный день работы или 1500–3000 рублей за один выезд. Важно! За 1–2 до «вояжа Деда Мороза и Снегурочки» сделайте ПЦР-тест на Covid-19 или распечатайте QR-код о вакцинации — для клиентов это может быть важным. Есть такая работа в Калининграде, Петербурге, в Ухте.

Доггситтер\котситтер

Идеальная вакансия для тех, кто любит собак или кошек. Готовность больше времени проводить с ними на свежем воздухе и возможность на некоторое время взять четвероногих питомцев к себе домой — ключевое на этой позиции. Требуемый опыт: в целом никаких особых навыков не требуется, кроме искренней симпатии к животным. Сколько можно заработать: смотря о каком количестве рабочих часов идет речь. За новогодние каникулы можно заработать 5000–7000 рублей, просто выгуливая собак. Если вы решили взять питомца к себе на все праздники или, наоборот, поселиться на время отъезда хозяев на их территории, это может стоить гораздо дороже. Есть работа в Петербурге для догситтера, и для котситтера.