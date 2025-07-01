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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 12:00

«Как же мне надоела работа и всё достало»: у 90% опрошенных работников Мурманской области периодически мелькает такая мысль

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди местных работников и выяснили, насколько им приелась их текущая работа и кто чаще всего страдает от навязчивой мысли, что работа совсем на радует.

Опрос hh.ru, проведенный среди работающих жителей Мурманской области летом 2025 года, показал, что сразу 90% респондентов посещает мысль, что им надоела их работа. Причём из всего этого объёма респондентов порядка 30% достаточно часто задумываются над тем, что им всё надоело на работе. Это достаточно высокий уровень, так, для сравнения в среднем по РФ таких респондентов только немного больше (33%).

При этом ещё треть (28%) респондентов из региона заявили, что иногда размышляют, как их «достала их работа». Ещё каждый третий из 90% давших положительные ответы признались, что редко, но всё-таки тоже приходят к подобным мыслям. И лишь 4% опрошенных заявили, что еще никогда не думали, что им наскучила или даже надоела из текущая работа. Остальные затруднились ответить.

Кого больше всего достала работа? 

Опрос hh.ru показал, что чаще всего сетуют, что «работа заела до смерти» респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (39% представителей из этой возрастной когорты), близко к ним оказались 18-24-летние (36%). А вот возрастные работники (от 55 лет и старше) чаще других, наоборот, указывали, что им работа не надоедает никогда (45%). Интересно, что женщины на 10% чаще мужчин жалуются, что им надоела их работа.

В профессиональном плане сильнее всего и чаще других испытывают негатив к собственной работе и усталость от неё юристы (сразу 54% представителей этой сферы), на втором месте – маркетологи, финансисты и бухгалтеры, а также офис-менеджеры и секретари (по 41%), на третьем - специалисты из сферы закупок (40%). Реже других думают о том, что им надоела их работа топ-менеджеры (65%), специалисты из сферы безопасности (63%), а также работники науки и образования (61%). И заявили, что никогда не испытывали ощущения, что им наскучила или надоела их работа – работники из сферы обслуживания (18%), рабочие (14%) и ресторанного, а также гостиничного бизнеса (12%).

«Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» — как часто вам приходят в голову такие мысли в контексте вашей работы? Опрос hh.ru, 2025:

Проф. сфера

Часто

Редко

Никогда

Затрудняюсь ответить

Юристы

54%

38%

5%

3%

Закупки

40%

54%

0%

6%

Маркетинг, реклама, PR

41%

45%

11%

4%

Административный персонал

41%

46%

6%

6%

Финансы, бухгалтерия

41%

47%

8%

4%

Информационные технологии

37%

52%

8%

4%

Высший и средний менеджмент

30%

65%

5%

0%

Управление персоналом, тренинги

34%

49%

14%

4%

Транспорт, логистика, перевозки

29%

56%

10%

5%

Розничная торговля

32%

57%

8%

4%

Продажи, обслуживание клиентов

32%

55%

8%

5%

Наука, образование

32%

61%

3%

4%

Медицина, фармацевтика

32%

52%

13%

4%

Домашний, обслуживающий персонал

24%

44%

18%

15%

Производство, сервисное обслуживание

31%

57%

8%

4%

Безопасность

22%

63%

7%

8%

Строительство, недвижимость

28%

58%

10%

4%

Рабочий персонал

21%

59%

14%

6%

Туризм, гостиницы, рестораны

24%

61%

12%

3%

Комментарии

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