Как же мы жили? Комитет Госдумы рассмотрел около 390 поправок в Конституцию РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 4 марта на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции. «Да, комитет рекомендовал принять [во втором чтении]», - сказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

«Мы закончили сегодня работу над поправками в Конституцию РФ. Сейчас публичная стадия закончилась», - добавил он.

Всего на рассмотрение комитета поступило около 390 поправок. На заключительном заседании были рассмотрены 87 предложений.

Напомним, Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдёт в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля, пишет ТАСС.