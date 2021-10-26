Как жители СЗФО относятся к обязательной вакцинации?

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как местные соискатели относятся к введение обязательной вакцинации, готовы ли респонденты сделать прививку ради гарантированного трудоустройства, а также спрашивают ли сертификат о вакцинации или о готовности поставить прививку от коронавируса во время собеседования.

Менее половины респондентов-жителей СЗФО (39%) уже привились от Covid-19 – это достаточно низкий показатель по России, например, более высокие показатели есть в ЮФО (49%). Также 5% работающих соискателей СЗФО привились по собственному желанию, ещё 46% - по настоянию работодателя. Среди неработающих доля привитых составляет чуть больше трети (39%).

На обязательной вакцинации настаивали/настаивают 46% работодателей в СЗФО, интересно, что это самый высокий показатель по России. При этом как уже говорилось выше, сами работники не слишком активно откликаются на такие предложения руководства. Наибольшая доля руководителей, которые настаивают на вакцинации зафиксирована среди рекрутеров, (54%), руководителей из сферы бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%).

Большинство соискателей отрицательно относится к введению обязательной вакцинации (42%). Наибольшая доля тех, кто против среди профсфер: «Управление персоналом, тренинги» - 70%, «Юристы» - 68%, «Рабочий персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» - 67%. Положительно смотрят на обязательную вакцинацию 20% жителей Северо-Запада, число таких человек выросло на 2% по сравнению с летом.

Среди не вакцинированных соискателей СЗФО 20% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причём доля мужчин на 4 процентных пункта выше, чем женщин (18% и 14% соответственно). Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы - среди представителей продаж (25%).

Кроме того, каждый пятый в СЗФО (21%) заявил, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации/готовности поставить прививку от коронавируса. Наибольшая доля среди представителей туризма (48%).