Как живёт промышленность России и СЗФО: подробной обзор hh.ru по итогам второго квартала 2022 года

По итогам второго квартала российские работодатели разместили более 220 тысяч вакансий, связанных с промышленной сферой. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом на промышленную сферу приходится 12% вакансий от всего объёма по стране за прошедшие три месяца.

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда страны, и выяснили в каком состоянии находится сфера промышленности: кто востребован, какие зарплаты готовы платить работодатели, в каких регионах наибольший спрос на сотрудников и какие ещё изменения произошли в отрасли за прошедшие три месяца.

Общие данные

По итогам второго квартала российские работодатели разместили более 220 тысяч вакансий, связанных с промышленной сферой. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом на промышленную сферу приходится 12% вакансий от всего объёма по стране за прошедшие три месяца.

На регионы СЗФО приходится более 35 тысяч промышленных вакансий, что на 19% больше прошлогодних показателей. В целом на Северо-Западе почти каждая пятая вакансия размещена именно в сфере производства и сельского хозяйства. Традиционно наибольшая доля подобных вакансий приходится на Петербург (66% от всего объема по сфере в СЗФО). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий), на третьем – Мурманская область (5%). Также держится спрос на промышленных работников в Калининградской области (4% вакансий по всему Северо-Западу), в Архангельской, Новгородской областях, Коми и Карелии (по 3% вакансий в каждом регионе). В Псковской области – 2%, в НАО чуть менее 1%.

Со стороны соискателей ситуация также активно развивается. Во втором квартале в промышленности искали работу более 75 тысяч жителей Северо-Запада. Кандидаты, претендующие на рабочее место в промышленности, разместили каждое десятое резюме (11% от всего объёма в СЗФО во II квартале 2022). При этом по сравнению с началом года число таких соискателей выросло на 19%.

Количественно больше и чаще всего искали работу во втором квартале в сфере промышленности петербуржцы (75% резюме от всего объема в СЗФО), жители Ленобласти (7%), калининградцы (5%), жители Коми, Мурманской и Архангельской областей (по 3%), жители Новгородской области и Карелии (по 2%), Псковской области и НАО (по 1%).

При этом если сравнивать с началом года больше других сейчас заинтересованы в работе в промсекторе именно жители НАО (+48% прироста резюме), а также новгородцы (+24%), жители Псковской области (+22%) и петербуржцы (+20%).

Зарплаты

По итогам второго квартала диапазон зарплат в промышленных вакансиях находится в пределах 45977₽ - 100 000₽. Сервис «Карта вакансий» hh.ru показывает, что работодатели из сферы промышленности в целом по стране во втором квартале увеличили среднюю зарплату в своих вакансиях (до 65000₽.) В Москве рост составляет 2600₽. (до 101400₽ в среднем), в Петербурге – прирост на 12000₽. (до 81400₽.).

Между тем в регионах СЗФО есть работодатели, которые готовы предложить соискателям-производственникам более высокую зарплату. Так, одни из самых высоких зарплат в промышленном секторе можно встретить в вакансиях работодателей из НАО (почти 138000₽.) и Коми (почти 100000₽.). Достаточно большой прирост средней предлагаемой зарплаты демонстрируют компании из Пскова (+10000₽.) за квартал (подробнее в таблице).

Регион 1 квартал 2022 2 квартал 2022 Калининградская область 50 000 ₽ 51 220 ₽ Карелия 57 500 ₽ 55 172 ₽ Новгородская область 57 471 ₽ 60 000 ₽ Псковская область 50 000 ₽ 60 000 ₽ Архангельская область 57 471 ₽ 60 000 ₽ Ленинградская область 63 218 ₽ 68 965 ₽ Мурманская область 68 965 ₽ 71 420 ₽ Санкт-Петербург 69 000 ₽ 81 432 ₽ Коми 80 459 ₽ 98 850 ₽ НАО 86 207 ₽ 137 931 ₽ Москва 98 826 ₽ 101 474 ₽ Россия 60 000 ₽ 65 000 ₽

Кто и кого ищет

По данным сервиса «Карта вакансий» hh.ru, во втором квартале 2022 года в список наиболее активных компаний с точки зрения публикации промышленных вакансии вошли: «Калашников», «МетМашКомплект», «Газпром нефть», «МАГНИТ», Группа компаний «Система», «Норникель», «ЛЕНТА», ДСК «АВТОБАН», «Велесстрой», «Черкизово», Группа предприятий «ЭФКО», «Управляющая компания» и «Силовые машины».

Как правило, эти и другие работодатели массово искали следующих специалистов: конструктор, специалист по контролю качества, специалисты и сфере пищевой промышленности, технологи и метрологи. В целом список идентичен тому, кого искали компании в первом квартале этого года. Разница заключается в приросте спроса. Так, сильнее всего спрос вырос метрологов (+50% к 1 кв 2022), начальников цехов (+34%), энергетиков (+29%), технологов (+23%) и специалистов по охране труда и промбезопасности (+20%) (наглядно на диаграмме 1).

На Северо-Западе в разрезе отраслей наибольший спрос на новых работников испытывают компании из строительного сектора (14% от всего объема вакансий), тяжелое машиностроение (10%), компании, занимающиеся созданием промышленного оборудования (8%), а также металлургический сектор (7%) и сфера приборостроения (6%). При этом отметим, что наибольший прирост числа промышленных вакансий на Северо-Западе по итогам квартала продемонстрировали компании из сферы энергетики (+106% по сравнению с началом года).

Чего хотят соискатели

Средняя зарплата, которую указывают соискатели, живущие в СЗФО, по итогам квартала находится в пределах от 60000₽ до 80000₽. По сравнению с прошлым годом зарплатные запросы кандидатов ожидаемое подросли: + 5% или 3000₽. При этом женщины-соискательницы, живущие в СЗФО и претендующие на работу в промышленном секторе, как правило, запрашивают на 10000₽ меньше (порядка 60000₽), чем мужчины на тех же самых позициях (от 70000₽). Максимальные зарплаты, указанные в резюме соискательниц, доходят до 140000₽, в то время как у мужчин - до 180000₽ и выше.

«В продолжение темы «женского» вопроса на рынке труда: в СЗФО по итогам квартала сложилась уникальная ситуация. Так, 21% или более 21000 резюме в сфере промышленности за последние три месяца разместили именно женщины. Это на 3300 резюме больше, чем в начале этого года. Таким образом мы видим, что промышленная сфера становится все более интересна соискательницам Северо-Запада.

Интересны и те профессии, которые выбирают женщины. В топ-3 по числу резюме от соискательниц попали профессия инженера-конструктора, начальника смены\мастера участка и сервисного инженера. И в данном случае женщины достаточно сильно опережают мужчин по числу резюме по этим трем профессиям. Также очень много резюме от женщин на должность научного специалиста в промсекторе, инженера-технолога, инженера по ОТиПБ и инженера по качеству – а это, напомню, одни из самых востребованных специальностей у работодателей на данный момент. Мужчины в свою очередь, как правило, претендуют на «синеворотничковые» рабочие специальности», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграмме 2).