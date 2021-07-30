«Как зима катит в глаза…»

В Мурманске прошло заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов. В нём приняли участие представители администрации города Мурманска, надзорных органов, управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий.

К предстоящему отопительному сезону готовятся 2379 многоквартирных домов с централизованной системой теплоснабжения, 168 учреждений социального назначения и 10 ресурсоснабжающих организаций.

Подготовка учреждений социального назначения и ресурсоснабжающих организаций идёт согласно утверждённым планам. По внутридомовым тепловым сетям МКД готовность составляет 81%. В целом работы ведутся согласно графикам.

22 управляющие организации завершили подготовку внутридомовых тепловых сетей, работы более чем на 70% выполнили 34 УК.

По состоянию на 29 июля текущего года есть некоторое отставание у 6 управляющих организаций (ООО «УК Заполярье Сервис», ООО «Льян-Сервис», ООО «Ленинское ЖЭУ № 9», ООО «ЕДОМ», ООО «Батолит», ООО «Успех сервис»). Однако их руководители на заседании доложили, что графики откорректированы и работы планируется завершить до 15 августа.

Практически всеми управляющими организациями предоставлены сведения о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2021-2022 годов.