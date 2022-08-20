Мурманская область. Арктика (16+)20.08.22 08:45
Как звучит наш город?
20 августа в 15.00 в заполярной «Кировке» стартует новый проект – иммерсивный променад «Если город заговорит».
Это прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погрузятся в сказку-легенду о море. Во время необычного променада зрители услышат голос родного города и узнают интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска.
Начнётся спектакль на площади возле Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, а закончится на Морском вокзале флэшмобом «Парус мечты».
Иммерсивный променад «Если город заговорит» осуществляется при поддержке гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Мероприятие доступно для посещения по «Пушкинской карте».
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