Как звучит наш город?

20 августа в 15.00 в заполярной «Кировке» стартует новый проект – иммерсивный променад «Если город заговорит».

Это прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погрузятся в сказку-легенду о море. Во время необычного променада зрители услышат голос родного города и узнают интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска.

Начнётся спектакль на площади возле Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, а закончится на Морском вокзале флэшмобом «Парус мечты».

Иммерсивный променад «Если город заговорит» осуществляется при поддержке гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Мероприятие доступно для посещения по «Пушкинской карте».