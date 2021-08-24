Какая работа больше всего интересует мурманчан в 2021 году

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали запросы соискателей из Мурманской области и узнали, какая работа интересовала специалистов разных профессиональных областей за последнее время.

В десятку самых популярных запросов пользователей в целом по стране и в том числе в Мурманской области вошли «бухгалтер» и «Газпром». Причём «бухгалтер» лидирует в запросах в регионах по всей России. Кроме «Газпрома» в топ-100 интересов соискателей входит «Яндекс», «Оzon» и «Сбербанк». Интересно, что жители Мурманской области также запрашивали информацию о вакансиях в компаниях «НОВАТЭК», «Норникель», ««Атомфлот», Ростелеком», а также «Роснефть» – более 500 запросов за последний месяц по всем перечисленным компаниям.

В разрезе регионов: мурманчане чаще всего, как и остальные россияне искали варианты трудоустройства для бухгалтеров (более 2000 запросов в регионе). На втором месте (более 900) по популярности запросы на водителей и курьеров, в том числе, водителей-курьеров, пеших курьеров, персональных водителей и на личных автомобилях, также экспедиторов различных категорий.

Чуть меньше поисковых запросов зафиксировано от администраторов на самые разные направления (салоны красоты, офисы, гостиницы, клиники, фитнес-клубы и др.). Местные жители также заинтересованы работой в производственной сфере: есть множественные запросы от инженеров, механиков, сварщиков, инженеров ПТО, электромонтеров, электриков, электромонтеров.

Вакансии, связанные с ИТ-сферой также достаточно востребованы у мурманчан: программисты 1С, а также различные специализации (frontend и backend), интересуют в данной сфере соискателей также языки программирования (java и python) - более 800 запросов.

В топ по числу запросов также вошли запросы «матрос», «капитан», «повар», «взрывник», «машинист», а также «юрист» и «экономист» на них приходится более 700 запросов в среднем в месяц.

Интересна мурманчанам работа в медицинской сфере (фельдшер, медсестра, врач, фармацевт) – более 300 запросов, искали также работу психологом – около 100 запросов.

Популярны среди мурманчан вакансии с подработкой, например, удаленная работа, ночная подработка и на выходных. Стали известны также предпочтения у соискателей из Мурманской области и к режиму занятости, например, вечерняя работа более востребована, чем дневная.