Какая работа принесёт заработок до 800 тысяч рублей в Мурманской области?

Аналитики hh.ru изучили региональный рынок труда и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок от 270000 до 400000 рублей и больше в месяц.

На данный момент медианная зарплата в Мурманской области – 70 тысяч рублей. Это на 10 тысяч больше, чем осенью 2023 года, и примерно столько же, сколько получают жители других регионов страны. Сейчас местным соискателям доступны более 170 вакансий с зарплатой от 270 тысяч рублей и выше. Это в 5 раз больше, чем осенью 2023 года.

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают местные компании из сферы добычи сырья, строительства и недвижимости, в ИТ-секторе, работодатели из сферы автобизнеса, отрасли перевозок и логистики. А вот меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой работодатели разместили за последнее время в сфере сельского хозяйства, в энергетике, а также в области ЖКХ.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий, Мурманская область, ноябрь 2024:

Водитель категории Е, до 300 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/86648218 Стоматолог-ортопед, до 800 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108538327; Терапист в ОАЭ, до 8 000 $ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108898932 Главный механик обогатительной фабрики, от 330 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/107408690; Слесарь механосборочных работ, от 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108790989; Электромеханик судовой, от 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109124442; Начальник лесозаготовки, от 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109553522; Сервисный инженер, https://spb.hh.ru/vacancy/109559043, до 400 000 ₽ на руки Оператор производственной линии, от 270 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108458362;

10. Электрогазосварщик, до 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109934560;

«Данные сервиса «Банк данных зарплат» показывают, что среди работодателей, 20% компаний планируют увеличить зарплаты своих сотрудников до конца 2024 года. Ещё 51% опрошенных заявили, что уже проводили индексацию зарплат работников в этом году и пока больше не планируют. У остальных пока нет в планах подобного пересмотра дохода своих сотрудников. При этом те компании, которые ещё будут проводить пересмотр зарплат, планируют увеличить доход сотрудников в среднем на 10% от текущего уровня. Это на 3% больше, чем осенью прошлого года», – отмечает Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга hh.ru СЗФО.