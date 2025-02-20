Какие форматы работы стали самыми популярными в Мурманской области в начале 2025 года? Аналитика hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, какие форматы работы оказались самыми распространенными в регионе в начале этого года.

Удалёнка. Аналитика показывает, что за последний месяц доля вакансий на удалёнке в Мурманской области составила 4% от общего числа предложений. В данном случае спрос на удалёнщиков снизился в регионе на 36% по сравнению с началом прошлого года. Чаще всего удалёнку предлагают в вакансиях для операторов колл-центров (27% или каждая третья вакансия по СЗФО и в том числе в Мурманской области), менеджеров по продажам (15% рабочих мест на удаленке от всего объёма), на третьем месте по возможности работать удалённо – программисты (7% вакансий).

Интересно, что в рейтинг профессий-удалёнщиков в регионе сейчас также входят маркетологи, дизайнеры, учителя, рекрутеры, бухгалтеры, а также аналитики и инженеры-конструкторы. При этом сильнее всего удалёнку стали предлагать (по сравнению с прошлым годом) в вакансиях для операторов колл-центров: эта профессия выросла на 112% на рынке удалёнки. Также на 65% больше стало удалённых вакансий для бухгалтеров, на 69% – для маркетологов, на 26% – для программистов.

Профессия Доля вакансий на удаленке Динамика спроса за год Оператор call-центра, специалист контактного центра 27% 112% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 15% 51% Программист, разработчик 7% 26% Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог 5% 69% Специалист технической поддержки 3% 8% Дизайнер, художник 2% 46% Учитель, преподаватель, педагог 2% 8% SMM-менеджер, контент-менеджер 2% 31% Специалист по подбору персонала 2% -21% Секретарь, помощник руководителя, ассистент 2% 36% Бухгалтер 1% 65% Тестировщик 1% 26% Аналитик 1% -7% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 1% 19%

Гибкий график. Между тем кроме удалёнки в Мурманской области также востребован и гибкий график работы. Так, за последний месяц местные работодатели разместили 11% вакансий от общего количества, предлагающих работу по гибкому графику. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали на треть (+38%) чаще предлагать гибкий график.

Работа сменами. Примечательно, что работа сменами в регионе оказалась одним из самых популярных форматов работы (на первом месте работа на полный день). С начала года компании разместили на hh.ru 16% вакансий в формате «работа сменами». При этом по сравнению с прошлым годом компании всё-таки сократили число таких предложений (-19%).

Частичная занятость и подработка. Становятся всё более популярными в Мурманской области: компании стали на 61% чаще искать работников, готовых трудиться в рамках проекта и не оформлять постоянные трудовые отношения.

«Подобное изменение на рынке труда, когда компании в своих вакансиях предлагают самые разные форматы работы, а не только «целый день в офисе или на заводе» – это в первую очередь эхо достаточно жёсткого кадрового дефицита, который переживает рынок. Компании буквально подстраиваются под желания соискателей, которые всё чаще хотят сами определять, когда начинается их рабочий день, где именно они будут исполнять обязанности (удаленно, в офисе или коворкинге) и будут ли они работать в штате или им комфортней быть на фрилансе. Отмечу, что и сами жители региона всё больше тянутся к разным форматам. Так, согласно свежему опросу настроений соискателей, который провёл hh.ru, сразу 49% работников Мурманской области в I квартале 2025 года хотят найти или уже ищут подработку. А у 9% подработка уже есть», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы «Центр, Северо-Запад».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

