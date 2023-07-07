Какие ИТ-специалисты востребованы и почему – опрос работодателей

В топ-3 по важности при отборе кандидатов вошло знание стека технологий (этот параметр необходим для каждой второй (53%) компании, нанимающей айтишников), стаж по необходимой должности/специальности (49%), а также наличие успешных и реальных кейсов в ИТ-сфере (этот параметр важен для 43% работодателей).

В рамках опроса hh.ru проведенного среди работодателей выяснилось, какие ИТ-профессии входят в топ самых востребованных, а также готов ли бизнес брать на работу малоопытных джунов (начинающих ИТ-специалистов), которых сейчас очень много на рынке труда.

Топ наиболее востребованных ИТ-специалистов

Опрос работодателей показал, что на данный момент наиболее востребованными ИТ-специалистами у работодателей из самых разных отраслей являются разработчики (63% респондентов), системные инженеры (42%), а также специалисты техподдержки (31%). Реже всего работодатели упоминали как востребованных ИТ-методологов, дата-саентистов и BI-аналитиков – данные профессии набрали менее 1% голосов (наглядно на диаграмме 1).

При этом кроме специализации для работодателей важны и профессиональные качества ИТ-соискателей.

В топ-3 по важности при отборе кандидатов вошло знание стека технологий (этот параметр необходим для каждой второй (53%) компании, нанимающей айтишников), стаж по необходимой должности/специальности (49%), а также наличие успешных и реальных кейсов в ИТ-сфере (этот параметр важен для 43% работодателей). Оценивали компании и другие показатели ИТ-соискателей. Так, для 43% компаний немаловажно, чтобы кандидаты адекватно оценивали свои зарплатные запросы и не завышали их. Желаемый график работы и формат занятости кандидата могут стать причиной отказа или, наоборот, принятия на работу для 34% компаний. А вот знание английского языка у айтишника важно лишь для 9% опрошенных работодателей. На возраст кандидата обращают серьёзное внимание при найме лишь 5% компаний (наглядно на диаграмме 2).

В продолжение темы опыта работы у ИТ-соискателей: 77% представителей компаний заявили в ходе опроса, что на данный момент для них в приоритете кандидаты со стажем в ИТ-сфере от 3 лет до 6 лет. Ещё 66% респондентов отметили, что ищут ещё более опытных ИТ-специалистов со стажем более 6 лет. А вот джунов со стажем от 1 года до 3 лет готова рассматривать для трудоустройства лишь каждая третья компания (29%). Совершенно неопытные ИТ-кандидаты могут быть востребованы лишь в 8% компаний на рынке труда.

В данном случае решение работодателей отдать преимущество кандидатам, имеющим опыт реализации каких-либо ИТ-проектов или заказов, легко понять. В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании.