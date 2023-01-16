Министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова 12 января ответила на вопросы северян в прямом эфире, организованном совместно с Центром управления регионом. Глава ведомства рассказала северянам о том, как в новогодние праздники работали управляющие организации, какие меры они должны предпринимать в период снегопадов и оттепелей, а также какие изменения в жилищном законодательстве ждут северян в 2023 году.

Министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова 13 января ответила на вопросы северян в прямом эфире, организованном совместно с Центром управления регионом.

Глава ведомства рассказала северянам о том, как в новогодние праздники работали управляющие организации, какие меры они должны предпринимать в период снегопадов и оттепелей, а также какие изменения в жилищном законодательстве ждут северян в 2023 году.

«Благодаря корректировкам в законодательстве мы теперь можем без согласования с прокуратурой выезжать с внеплановой проверкой по обращениям граждан в связи с защитой своих нарушенных прав. Это значительно ускоряет процесс контроля работы управляющих компаний», — пояснила министр.

Также Алёна Кузнецова ответила на вопросы, поступавшие во время трансляции. Один из них касался предоставлении доступа собственникам жилья в подвал или на кровлю.

Как пояснила министр, отказ управляющей компании жильцам в этом вопросе — правомерен.

«Есть такая вещь, как безопасность. Вы должны понимать, что туда не всегда просто попасть. Не везде есть простой вход. Например, когда я в Кировске была, там в подвалы — доступ через лаз. А если вы ударитесь головой обо что-нибудь или споткнетесь и получите какую-то травму? За это будет отвечать директор УК точно также, как за падение сосульки на человека. Не говоря уже о доступе на кровлю», — отметила Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, на эти и другие вопросы министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова ответила в прямом эфире, запись которого доступна по ссылке: https://vk.com/video-120229555_456240651

Фото: https://gov-murman.ru