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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.22 13:00

Какие качества идеального работника нашли в себе жители СЗФО? Ответ знает hh.ru

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала почти 500 тысяч резюме жителей Северо-Запада России, опубликованных или обновленных за последний месяц, и выяснила, какие качества хорошего работника чаще всего отмечают про себя жители регионов СЗФО.

В топ наиболее привлекательных качеств идеального работника по мнению жителей СЗФО, и согласно данным почти полумиллиона их резюме, входят честность и порядочность, трудолюбие, лояльность, чуткость и внимательность, а также стремление к личностному росту и умение работать в команде.

Анализ резюме показал, что жители Калининградской области больше всего ценят в себе и отмечают, как важное качество хорошего сотрудника, лояльность (к текущей или будущей компании, а также её ценностям и задачам). Такое качество о себе отмечают более трети соискателей из калининградского региона. Интересно, что жители Псковской области также наиболее ценным среди прочих отмечают именно лояльность к будущему работодателю, своей профессии и работе (12% ищущих работу отмечают именно это качество про себя).

В Ленобласти лучшей характеристикой идеального работника, по мнению местных соискателей, является чуткость и внимательность, как к рабочим процессам, так и к коллегам. Такую информацию о себе (чуткость и внимательность) отметили 29% жителей из Ленобласти, которые ищут работу прямо сейчас.

Жители Архангельской области отметили целых четыре важных качества, которые должны быть у идеального работника и по мнению архангелогородцев точно есть у них: честность и порядочность, трудолюбие, чуткость и внимательность, а также умение работать в команде. 

Мурманчане также выбрали сразу несколько важных качеств хорошего работника, которыми, по их мнению, они могут похвастаться: трудолюбие, чуткость и умение работать в команде.

А вот для жителей Коми среди прочего крайне важным качеством, которое отметили про себя порядка 10% соискателей, является личностный рост. Именно такая доля работников в регионе постоянно занимаются саморазвитием, проходят обучение и экспресс-курсы по своей профессии и отмечают такую информацию о себе в резюме. Интересно, что для жителей Карелии, наоборот, личностный рост стал не самым важным, в то время как наибольшая часть работников отмечают про себя такие качества как лояльность к работе, профессии и работодателю, а также умение работать в команде.

Соискатели и работники Новгородской области так же как и архангелогородцы выбрали сразу четыре важных качества идеального работника, которые по их мнению есть и у них на вооружении: честность, трудолюбие, лояльность и чуткость. Самыми скромными в СЗФО оказались жители Ненецкого АО. Большая часть их них вообще никак не хвастаются своими хорошими качествами и предпочитают не сильно рассказывать о себе в резюме. Исключением может быть такое качество как умение работать в команде – его выбрали 13% местных соискателей (наглядно на диаграмме).

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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